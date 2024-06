Confindustria e Vigor Senigallia insieme per l’orientamento lavorativo dei giovani

Conclusa la prima edizione del progetto "Con VIGORe in azienda" per dare ai giovani atleti informazioni utili alla scelta del proprio percorso formativo e professionale

SENIGALLIA – Informare i giovani per orientarli al meglio nel mercato del lavoro. A sviluppare questo progetto non è stata un’agenzia “tradizionale” ma una società sportiva, la FC Vigor Senigallia – scuola di calcio Vigorina che ha chiamato a sé anche il comitato territoriale del Senigalliese di Confindustria Ancona e cinque aziende dell’area senigalliese. I benefici della prima edizione di “Con VIGORe in azienda” però sono tutti per i ragazzi che potranno scegliere con maggiore consapevolezza il proprio futuro lavorativo, anche grazie a questa iniziativa.

Il progetto è stato presentato oggi, al termine di due mesi di incontri con alcune realtà produttive di Senigallia: gli atleti di 16 e 17 anni, circa 40 giovani, sono entrati in contatto con Fiorini Packaging, Isma Color, Pierpaoli, Pluservice e Officine Mandolini, apprendendo nozioni sulla formazione, sull’organizzazione e sulla produzione ma anche sulla collaborazione e sul lavoro in team. Proprio come il gioco di squadra che applicano nel campionato di calcio a livello di allievi regionali e under 17.

Renato Mandolini, presidente del comitato territoriale senigalliese di Confindustria Ancona

«Dopo la crisi economica degli anni passati e soprattutto dopo la pandemia da Covid-19, abbiamo sentito l’esigenza di riavvicinare le nuove generazioni alle aziende – ha detto Renato Mandolini, presidente del comitato territoriale senigalliese di Confindustria Ancona – E per fare questo avevamo bisogno di un progetto che portasse i ragazzi all’interno delle aziende, per far loro toccare con mano l’organizzazione, le modalità di lavoro e le opportunità offerte. Solo così si può cambiare la percezione spesso negativa che i ragazzi hanno delle aziende, come luoghi dove non sia possibile crescere e realizzarsi. La scelta di legare questo progetto al mondo dello sport è stata vincente sia perché partiamo da un terreno che i ragazzi riconoscono come loro, sia perché le similitudini che esistono tra mondo dello sport e mondo del lavoro ci hanno aiutato a far comprendere meglio le tematiche».

Motore del progetto – che si è caratterizzato come una sperimentazione – è l’entusiasmo: «Abbiamo accettato con grandissimo entusiasmo – ha affermato Andrea Gambelli, responsabile commerciale marketing F.C VIGOR Senigallia – L’impegno nel sociale non si concretizza solo nello sport ma anche attraverso altre iniziative rivolte ai nostri ragazzi. Personalmente avrei tanto voluto da ragazzo avere la fortuna di partecipare a un’iniziativa di questo tipo per capire che cosa offrisse il mercato del lavoro, per aiutarmi nelle scelte relative agli studi da fare per arrivare a ricoprire un determinato ruolo all’interno di una determinata azienda».

Alcuni dei 40 giovani aderenti all’iniziativa, Francesco Leoni e Antonio Maria Angeletti, hanno parlato di «esperienza interessante», utile per avere «informazioni per potersi orientare nel mondo del lavoro, che a volte non arrivano dalla scuola». Ma è stata anche un’esperienza che ha unito ancora di più il gruppo di giovani.

Lo stesso entusiasmo ha portato già a parlare di una seconda edizione per ottobre 2024, allargando l’opportunità ai giovani anche di altre società sportive, così come nel numero di aziende coinvolte.