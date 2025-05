Il ministro Adolfo Urso a Fabriano per parlare di lavoro, occupazione e sviluppo

«Quando abbiamo iniziato ad affrontare la questione di Beko, abbiamo posto la Golden Power, e ci fu chi disse che quella misura sarebbe stata inutile. Invece ha salvaguardato Beko Italia, mentre in altri Paesi come Polonia e Gran Bretagna gli stabilimenti sono stati chiusi»

FABRIANO – «Quando abbiamo iniziato ad affrontare la questione di Beko, abbiamo posto la Golden Power, e ci fu chi disse che quella misura sarebbe stata inutile. Invece ha salvaguardato Beko Italia, mentre in altri Paesi come Polonia e Gran Bretagna gli stabilimenti sono stati chiusi». È stato questo uno dei passaggi più significativi del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il convegno di Mole Urbana a Fabriano, parlando proprio della vertenza industriale che per mesi ha tenuto banco nelle Marche e in particolare a Fabriano. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, il designer Umberto Palermo, e il fondatore di Base Popolare, Gian Mario Spacca. «Oggi Beko Italia diventerà il più grande polo europeo dell’elettrodomestico, con 300 milioni di investimenti, di cui oltre 76 milioni nelle Marche. Abbiamo salvaguardato tutti gli stabilimenti, introdotto nuove linee produttive e ottenuto l’approvazione dei lavoratori con un referendum approvato all’88%», ha proseguito il ministro Urso, soffermandosi anche sul progetto Mole Urbana che punta a diventare centrale nella produzione di kei car italiane, le nuove utilitarie che si ispirano alle piccole macchine giapponesi. «Questa startup che nasce qui, nelle aree interne, dimostra come l’Italia possa esprimere un’industria innovativa, competitiva e radicata nel territorio. È la specificità del nostro modello italiano», le parole di Urso.

Un momento del convegno

Le dichiarazioni

Umberto Palermo ha, quindi, fatto il punto della situazione. «Il progetto Mole Urbana, dopo l’aumento di capitale varato il 18 dicembre 2024 da Cdp Venture Capital e da un gruppo di investitori e industriali marchigiani entra in una fase di consolidamento. La filiera produttiva marchigiana è operativa: telai, plastiche, plance e fusioni d’alluminio sono già in produzione presso i fornitori locali. La fabbrica Mole Urbana di Orbassano, nel torinese, già in funzione, rappresenta il centro nevralgico della produzione. Il piano industriale prevede l’apertura di un secondo stabilimento nelle Marche. Ce la stiamo mettendo tutta. In un periodo segnato dall’invasione di prodotti stranieri, sarà il pubblico italiano a decidere se riconoscere valore a un prodotto autenticamente italiano, capace di offrire qualità e un prezzo competitivo», spiega Umberto Palermo. A Fabriano è stata allestita una mostra che racconta l’evoluzione dell’automobile, dalla carrozza fino ai giorni nostri: ci sono le prime vetture degli anni ’20, la Fiat 600 simbolo del boom economico, la storica Panda anni ’80, fino alla prima Smart. Chiude il percorso Mole Urbana con le versioni Sport Gt due posti, la versione cabrio romantica e in anteprima le linee della futura versione quattro posti adatta all’uso familiare.

Tornando alle problematiche legate al lavoro, il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, ha chiesto che le Istituzioni, a tutti i livelli, continuino a vigilare sugli accordi sottoscritti al Mimit sia su Fedrigoni che su Beko. «Quest’ultima rappresenta una ferita per la città con fino a 271 esuberi che non possono essere considerati un risultato storico. A Fabriano, inoltre, si perdono caratteristiche storiche come funzioni e competenze della Ricerca e Sviluppo. Chiediamo che le nostre Pmi, che sono ancora molto importanti per il nostro distretto, possano essere supportate dalle Istituzioni. Fabriano ha idee e progetti sui quali si può aprire un confronto».

Infine, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli che ha rimarcato il grande sforzo del Governo su Beko «perché non sembravano esserci margini di trattative iniziali. Uno sforzo premiato». Ha quindi elencato quanto la Regione stia facendo per il fabrianese e non solo. «Politiche attente e di supporto per rafforzare l’imprenditorialità diffusa, ma anche attenzione massima alle infrastrutture, con lo sblocco dei lavori per terminare il progetto Quadrilatero, in modo tale da terminarli nella zona del Ponte Mariani, entro marzo 2026 è prevista la consegna dei lavori», ma anche la storica grande incompiuta delle Marche, il tratto di Pedemontana verso Sassoferrato, «dove si stanno ponendo le basi per sbloccare l’iter e, dunque, far ripartire il progetto».