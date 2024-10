Cedroni e Uliassi, ancora insieme tra i migliori ristoranti d’Italia secondo il Gambero Rosso

SENIGALLIA – Il nome della spiaggia di velluto è ancora una volta nella zona alta della classifica del Gambero Rosso grazie ai due chef stellati e pluripremiati Moreno Cedroni e Mauro Uliassi. I due ristoranti di Senigallia – La Madonnina del Pescatore e Uliassi – sono stati confermati anche per quest’anno al vertice della cucina italiana. Con alcune novità per le Marche.

Per Cedroni e Uliassi sono arrivate anche stavolta le “tre forchette” del Gambero Rosso nella Guida dei Migliori Ristoranti d’Italia 2025. Un prestigioso riconoscimento della qualità e della creatività dei due chef e dei loro staff con cui i piatti vengono ideati e realizzati, un premio allo studio e all’inventiva che molto spesso poi rielabora concetti già presenti nella tradizione culinaria locale, rivisitandola.

Cedroni e Uliassi, entrambi hanno attività sul lungomare di levante di Senigallia, salgono sul terzo gradino del podio della classifica di quest’anno delle tre forchette che sono state assegnate solo a 52 ristoranti in tutta Italia, grazie ai 94 punti attribuiti. Meglio di loro solo quattro realtà: Piazza Duomo – Alba [CN] e Reale – Castel di Sangro [AQ] si piazzano al primo posto con 97 punti, mentre a 95 si trovano l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico/Bruneck [BZ] e l’Osteria Francescana – Modena.



Non sono una novità le tre forchette, né per Uliassi, né per Cedroni, ma quest’anno la Madonnina del Pescatore compie 40 anni e il riconoscimento arriva assieme a un altro prestigioso premio, quello per la “Migliore direttrice di sala” che Les Grandes Tables du Monde ha attribuito a Mariella Organi. Ha commentato l’assegnazione con un “J’adore mon travail”. Una menzione speciale frutto di un lavoro appassionato che Mariella in sala e Moreno in cucina portano avanti da decenni, sempre ai primi posti delle classifiche italiane e mondiali.

Dicevamo che le tre forchette sono importanti anche per il resto della regione Marche: tra i migliori 52 ristoranti d’Italia figurano infatti anche Andreina il noto ristorante di Errico Recanati che si trova a Loreto [AN] (e che ha già una stella Michelin) e la new entry Dalla Gioconda – Gabicce Mare [PU] con la cucina di mare e di terra, guidata da Davide Di Fabio, chef abruzzese cresciuto per anni alla corte modenese di Massimo Bottura.