Jesi, il viaggio green e sostenibile di Roy Rebel reinventa gomma e pneumatici. E arriva su Rai Uno

JESI – “Roy Rebel”, il marchio sviluppato da Center Gomma – azienda marchigiana con sede a Jesi – con la sua straordinaria peculiarità di restituire nuova vita e bellezza agli pneumatici, trasformandoli in borse e accessori, approda al noto programma televisivo “Linea Verde”, trasmissione che da 40 anni racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il contesto ambientale e il settore enogastronomico. In una parola, il mondo “green”.

E di green – così come di economia circolare – c’è davvero molto nel progetto “Roy Rebel”, che in sé racchiude qualità, sostenibilità e valore generato da uno scarto di gomma. Tale progetto sarà al centro del servizio in onda su Rai Uno, sabato 12 aprile dalle ore 12:30. Intervistato da Elisa Isoardi è Andrea Baioni, responsabile di “Roy Rebel”, che racconterà la genesi dell’idea, del processo produttivo e del concetto di economia circolare applicato agli scarti di produzione degli pneumatici. “Roy Rebel”, riadattamento di “Re-do the Journey”, ovvero “rifare il viaggio” in modo “Rebel” – il “ribellarsi alla propria natura” – indica il viaggio di valorizzazione dello scarto dello pneumatico che si ribella alla sua forma iniziale e torna in strada, trasformato però in tutt’altro.

La sede di Center Gomma, sviluppatrice del marchio “Roy Rebel” con cui restituisce nuova vita agli pneumatici: il Cummis è una mescola composta per il 65% da gomma riciclata

«Da 40 anni la Center Gomma opera nel settore dell’economia circolare – spiega Andrea Baioni – un’intuizione anche quando ancora non si parlava di questo modello economico, che mira a ridurre gli sprechi e a riutilizzare i materiali prodotti, seguendo il principio del riciclo e della sostenibilità. L’idea vincente è stata quella di aver inventato una mescola innovativa, il Cummis, un materiale esclusivo, composto per il 65% da gomma riciclata. È facile da lavorare, impermeabile, flessibile ma molto resistente (una valida alternativa Animal free alla pelle e al cuoio), che consente di ottenere, grazie a competenza e a creatività, un prodotto unico e iconico, durevole, contemporaneo e totalmente idrorepellente».

Andrea Baioni responsabile di Roy Rebel

«Ricicliamo – prosegue Baioni – parte degli esuberi di produzione industriale degli pneumatici provenienti dai grandi produttori mondiali (da Pirelli a Bridgestone, da Goodyear a Michelin, …), riuscendo ad ottenere così materia prima seconda, ossia un nuovo materiale con un nuovo valore da esprimere, pronto per essere riutilizzato». Nel 2019 l’azienda dei fratelli Gabriele e Gianluca Baioni si attesta sul mercato con una serie di prodotti di design e realizzati con materiale «brevettato, rispettoso delle persone e dell’ambiente. È tutto prodotto interamente nelle Marche, dalla realizzazione del materiale alla trasformazione nel prodotto finito: le nostre creazioni sono brevettate e realizzate tramite una filiera breve, sostenibile, controllata, certificata».

Se all’inizio dal Cummis prendevano vita borse e zaini da moto soltanto per le Harley-Davidson, in tre anni “Roy Rebel” è presente in Italia anche in quasi tutti i concessionari Harley-Davidson, Royal Enfield, Triumph e Indian. «Sia in Italia che in Europa – aggiunge Andrea Baioni – stiamo ampliando la nostra gamma di articoli per moto, espandendo la nostra offerta e presenza anche ad altri marchi come Moto Guzzi, Kove, Fantic Motor, Honda, Kawasaki, SWM…insomma moto cruising, custom e a breve anche enduro». “Roy Rebel” non è solo accessori e borse da moto, ma include anche articoli Lifestyle pensati per l’uso quotidiano: zaini, borse, sneakers e stivaletti, prodotti di piccola pelletteria e per l’ufficio.

«Il futuro? Sicuramente amplieremo la nostra presenza nel mercato degli accessori moto e Lifestyle anche a livello europeo – conclude Andrea Baioni – puntando a moltiplicare i punti vendita autorizzati a rivendere i nostri prodotti (attualmente sono 150 in tutta Europa) facendo conoscere a quante più persone il marchio “Roy Rebel” e la nostra realtà. L’obiettivo è quello di ridefinire il concetto di Sustainable High-End, dimostrando che ricerca, creatività e tecnologia possono trasformare i materiali destinati allo smaltimento in prodotti ricercati e ad alto valore aggiunto, per diventare un punto di riferimento per il design consapevole».