Piazza piena per i concerti live, un «successo» a Senigallia la prima tappa del tour Rds

SENIGALLIA – Piazza piena, e non è piccola piazza Garibaldi, per i concerti live che Rds ha portato a Senigallia. Quella che va in archivio è certamente un’edizione molto partecipata e coinvolgente con tanta musica grazie ai vari ospiti e agli stessi presentatori del tour.

Il summer festival 2024 ha portato migliaia di persone che venerdì 21 e sabato 22 giugno sono scese in piazza Garibaldi per assistere ai vari concerti di musica live di nomi del calibro di Boomdabash, Eiffel65, Cara, Il Tre, Emma, Baby K, Fred De Palma, Rhove ed Emanuele Appia, presentati sul palco da Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti e Baz.

Il pubblico ai concerti targati Rds a Senigallia

Nomi che hanno garantito a Senigallia non solo di apparire su locandine, manifesti e su tutti i materiali promozionali del festival, così come sui passaggi in radio di Rds, ma anche di essere apprezzata da tantissime persone che sono giunte apposta in città per poter godere dei live gratuiti – previa registrazione, con i biglietti andati sold out in pochissimo tempo. Una vetrina importante per la spiaggia di velluto.

Quella appena conclusasi è un’edizione che secondo l’amministrazione comunale può considerarsi un successo: «Tanta musica, tanto divertimento e soprattutto una piazza piena e composta – ha affermato il sindaco Massimo Olivetti – Il binomio RDS-Senigallia, che abbiamo fortemente voluto nel 2022, ogni anno migliora, ha sempre più successo e ci permette di veicolare sempre di più la nostra città in Italia. Grazie a tutti i dipendenti comunali dei vari settori che hanno collaborato alla realizzazione di questo spettacolare evento, in particolare all’Ufficio Turismo del Comune di Senigallia, grazie a tutte le Forze dell’Ordine, alle associazioni di protezione civile ed alla Croce Rossa Italiana Comitato di Senigallia e grazie a RDS che spero di rivedere presto nella nostra città. Gli eventi a Senigallia continuano in questa magica estate».