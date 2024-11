Senigallia: sanità locale e mondo del volontariato in lutto per la scomparsa di Valter Mariotti

SENIGALLIA – Il mondo della sanità locale e del volontariato perde un altro professionista, Valter Mariotti, noto cardiologo che per anni ha lavorato all’ospedale di Senigallia. Una di quelle persone che prendono sul serio la loro professione considerandola come una missione e, forse ancora di più, l’impegno nel sociale. Tanto da dare vita, assieme ad altri, a un ambulatorio solidale gestito dalla Caritas, dove ha prestato la sua opera fino a pochi giorni fa.

Valter Mariotti, classe 1950 originario di Massa Martana (Perugia), dopo una malattia è morto ieri sera nella propria abitazione, dove verrà allestita la camera ardente a partire dal pomeriggio di oggi, dalle ore 16 di martedì 5 novembre. Lascia la moglie Patrizia Spinaci, i figli Monica e Andrea, la madre Luciana, la sorella Francesca e i tanti parenti e amici che hanno condiviso con lui un tratto di questo cammino.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato dietro di sé diversi messaggi di cordoglio. Proprio dall’ambulatorio solidale “Paolo Simone – Maundodé” hanno dato la notizia che molti hanno commentato con ricordi di stima e cordoglio: «Con grande tristezza comunichiamo che la notte scorsa Valter ci ha lasciato. Valter Mariotti non è stato solo uno stimato cardiologo, un medico che ha lavorato a lungo nell’ospedale della nostra città con ruoli di responsabilità. È stato una persona appassionata, che ha saputo tradurre in impegno civico i valori in cui credeva. Si è fatto interrogare dalla realtà e anche a partire da eventi tragici ha saputo immaginare delle risposte e tradurle in progetti. Così, grazie a questa sapienza di Valter, grazie alle relazioni che ha saputo tessere, è nato il nostro ambulatorio Paolo Simone Maundodé per chi non può avere accesso alle cure. Ci mancheranno la sua tensione a mettersi all’opera, la sua lucidità, la sua capacità di dialogo. Valter, ci mancherai. Anche se sappiamo che sarai sempre con noi».

«Non ci conosciamo da moltissimo, ma siamo diventati amici – ha affermato lo stesso direttore della Caritas senigalliese, Giovanni Bomprezzi – L’altro ieri mi dicevi che l’ambulatorio solidale “Paolo Simone” è sicuramente la cosa più bella a cui hai collaborato negli ultimi anni. Sì, Walter, la tua insistenza e testardaggine sono state determinanti per realizzare un progetto sanitario di quel livello! Ti ho promesso che avrei scritto e rilanciato la tua volontà di sostenere l’Ambulatorio, anche in questa circostanza, tanto ti stava a cuore! Lasciami aggiungere un grazie speciale, per la grande testimonianza di come hai affrontato la malattia. Spero che tu stia facendo un altro bellissimo viaggio». Proprio in memoria di Valter Mariotti è stata lanciata una raccolta fondi per l’ambulatorio medico solidale all’interno della campagna #RidiamoDignità.

I funerali si svolgeranno giovedì 7 novembre 2024 alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di S. Maria della Neve (Portone) a Senigallia. La salma verrà poi tumulata al cimitero maggiore Le Grazie.