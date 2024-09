SENIGALLIA – Problemi strutturali legati al terremoto del 2022 sono alla base della dichiarazione di inagibilità di un’ala del plesso scolastico Corinaldesi di Senigallia. L’ordinanza è stata firmata ieri, lunedì 9 settembre, dal sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e vi si legge che le condizioni del fabbricato di via D’Aquino non garantiscono adeguate condizioni di sicurezza per gli occupanti. Una tegola per Provincia e Comune, ma soprattutto per gli studenti dell’istituto tecnico e del liceo scientifico (alcune classi erano ospitate lì) a pochissimi giorni dall’avvio delle lezioni per il nuovo anno scolastico 2024-25.

La situazione è questa: il 27 agosto scorso è stato effettuato un sopralluogo dei tecnici regionali AeDES che hanno evidenziato lesioni alle travi in cemento armato di tre porzioni dell’edificio del Corinaldesi. Sopralluogo da cui è scaturito un esito preoccupante, con inagibilità degli edifici 1 e 3, e con temporanea e parziale inagibilità del 2 o agibilità ma solo con provvedimenti di pronto intervento. L’esito è stato comunicato al Comune di Senigallia lo scorso venerdì 6 settembre, da cui è stato necessario prendere decisi provvedimenti per questioni di sicurezza di studenti e personale scolastico.

Tra questi, appunto l’ordinanza di inagibilità e interdizione all’uso del plesso Corinaldesi. Rimane dunque da chiedersi come mai gli accertamenti siano stati eseguiti a quasi due anni dal sisma del novembre 2022 e quindi che rischi si siano corsi sulla pelle degli ignari occupanti. La situazione è al momento risolta, come comunicato dall’ufficio scolastico regionale delle Marche e dalla Provincia di Ancona, proprietaria dell’edificio.

«Grazie ad una tempestiva azione sinergica – spiega il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali – già oggi abbiamo trovato le soluzioni che permetteranno di non compromettere l’inizio dell’anno scolastico per tutti i ragazzi e ragazze frequentanti l’IIS Corinaldesi ed il liceo Medi, quest’ ultimo da diversi anni ospite con alcune classi dell’istituto tecnico. Infatti la parte del fabbricato danneggiato ospita circa 16 aule sulle oltre 40 situate nell’edificio. Abbiamo messo la sicurezza degli studenti e di chi lavora all’interno della scuola davanti a tutto continua Carnevali. Poi grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici Ceresoni e Savini, del Direttore dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, del Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e dell’ufficio lavori pubblici della Provincia, siamo riusciti tempestivamente ad offrire soluzioni alternative per garantire le lezioni già da mercoledì. Soluzioni che vedono la dislocazione presso altri edifici scolastici come ad esempio l’IIS Panzini di alcune classi ed altre presso l’ISC Senigallia Sud, grazie alla pronta disponibilità dei rispettivi dirigenti scolastici Alessandro Impoco e Laura Fagioli, giunti a risolvere temporaneamente la difficile situazione emergenziale. Saranno infatti 10 le classi spostate in altri istituti, mentre le restanti classi rimarranno nell’edificio attuale, nella parte non lesionata. Stiamo lavorando e lavoreremo sempre in piena collaborazione fra scuola ed enti territoriale affinché i disagi vengano ridotti al minimo».