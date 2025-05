A 75 anni dai primi passi della Comunità Europea, Senigallia celebra la festa dell’Europa

SENIGALLIA – A 75 anni dai primi processi di integrazione tra gli stati europei e in particolare della dichiarazione Schuman, si celebra il 9 e 10 maggio a Senigallia la giornata dell’Europa con eventi e incontri tra i giovani ma anche illuminando di blu uno dei simboli della città.

Il 9 maggio 1950 l’allora ministro degli esteri francese Robert Schuman propose la creazione di un’organizzazione per la gestione del carbone e dell’acciaio, dando il via alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), considerato oggi il primo passo dell’Unione europea. Proprio in occasione di questa simbolica ricorrenza, a Senigallia sono stati organizzati diversi momenti.

Il primo è “Istruzione e formazione: le opportunità dell’Unione europea per i giovani” e si terrà venerdì 9 alle ore 10:30 in aula consiliare, con la partecipazione della sezione Fidapa Bpw di Senigallia, del Comune e degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città.

Al teatro La Fenice, invece, si svolgerà l’evento “Europe in Evidence” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in collaborazione due istituti superiori di Senigallia per sottolineare i punti di forza del programma Erasmus+ eTwinning. Arriveranno nella cittadina marchigiana delegazioni da sette paesi europei, per celebrare non solo la Festa dell’Europa ma anche i 20 anni del programma di interscambio e gemellaggio.

Nella stessa giornata del 9 maggio sarà inaugurato alle ore 17 nella biblioteca Antonelliana il punto locale decentrato “Europe Direct”. Vi prenderanno parte la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, la presidente nazionale AICCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) Milena Bertani, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e altre autorità locali.

Ma le iniziative non finiscono qui perché il giorno successivo, sabato 10 maggio, alle ore 17 la città di Senigallia intitolerà la sala conferenze di palazzetto Baviera alla prima presidente del parlamento europeo Simone Veil. Eletta nel 1979, la magistrata e ministra francese contribuì in quegli anni alla costruzione dell’Unione europea. Interverrà anche il console generale di Francia in Italia Guillaume Rousson.

Durante le due serate del 9 e 10 maggio uno dei monumenti simbolo della città, la rocca roveresca di piazza del Duca sarà illuminata di blu, il colore dell’Unione europea.