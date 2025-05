Cantieri edili, controlli nel Maceratese: 9 attività sospese, 16 denunce e sanzioni per 180mila euro

MACERATA – Sedici imprese irregolari, 9 attività sospese, 29 prescrizioni, sanzioni e ammende per circa 180mila euro. E 16 le persone denunciate. Questo il bilancio dei controlli nei cantieri edili.

I Carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Macerata, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia e del Comando Provinciale CC di Macerata, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno svolto il controllo di cantieri edili nella zona del cratere sismico del Maceratese.

Cantieri edili, controlli nel Maceratese

Le ispezioni in materia di lavoro hanno riguardato le attività nel settore edile operanti sul territorio della provincia di Macerata, rilevando il sostanziale rispetto delle norme giuslavoristiche, mentre numerose sono state le violazioni accertate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, venivano rilevate criticità per il mancato rispetto della viabilità di cantiere, per le aperture in quota con esposizione per le cadute dall’alto, gravi carenze nella predisposizione dei servizi per la gestione delle emergenze e relativi presidi obbligatori, scorretta predisposizione di attrezzature di lavoro con esposizione a rischio elettrico, lavoratori privi di idonei dispositivi di protezione individuale, nonché omissioni nella vigilanza da parte delle figure preposte.



L’attività ispettiva effettuata su imprese edili, individuate a seguito di preventiva attività info-operativa svolta dall’Arma territoriale in sinergia con i Carabinieri del NIL di Macerata, ha consentito di accertare, su 16 ditte, delle irregolarità sotto l’aspetto della sicurezza, per violazioni riscontrabili nel Testo Unico sicurezza Dlgs 81/2008.

Al termine dei controlli venivano adottati 9 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e contestate violazioni e ammende per 180.000 euro circa.

I dettagli nel Comune di Macerata

Nel corso dei controlli effettuati in cantieri edili nel comune di Macerata Il Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia e i Carabinieri del NIL di Macerata, coadiuvati dai militari della Compagnia CC di Macerata, individuavano 3 imprese irregolari riscontrando diverse violazioni, con la relativa contestazione di 4 prescrizioni, per la presenza di aperture in quota su scale e solai con esposizione per le cadute dall’alto dei lavoratori (per le quali si procedeva alla sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza per entrambe le ditte edili), assenza di addetti alle emergenze e degli estintori, viabilità di cantiere precaria, omessa vigilanza del datore di lavoro nell’uso dei dispositivi di protezione individuali, nonché la contestazione per omessa vigilanza nei confronti della ditta affidataria sulle condizioni di sicurezza del cantiere

In relazione alle già menzionate verifiche venivano elevate sanzioni/ammende per 22.000 euro circa.

Nel complesso 3 le imprese edili controllate; 2 le sospensioni imprenditoriali per violazioni sulla sicurezza; 4 le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Controlli ad Ussita

Il Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia e i Carabinieri del NIL di Macerata, coadiuvati dai militari della Compagnia CC di Camerino, a seguito di controlli finalizzati al rispetto delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori, hanno effettuato il controllo di cantieri edili ubicati nel comune di Ussita

Venivano riscontrate, nei confronti delle imprese edili, violazioni in materia di sicurezza per la presenza di aperture in quota su scale e solai con esposizione per le cadute dall’alto dei lavoratori, assenza di addetti alle emergenze e degli estintori, viabilità di cantiere precaria, omessa vigilanza del datore di lavoro nell’uso dei dispositivi di protezione individuali, nonché l’omessa vigilanza nei confronti della ditta affidataria sulle condizioni di sicurezza del cantiere (per le quali si procedeva alla sospensione dell’attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza per 4 delle ditte ispezionate).

In relazione alle verifiche venivano elevate sanzioni/ammende per circa 60.000 euro. Sei le imprese edili;

controllate; 4 le sospensioni imprenditoriali per violazioni sulla sicurezza; 11 le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Pieve Torina

Verifiche e ispezioni nei cantieri nel comune di Pieve Torina: 4 imprese edili; 2 sospensioni dell’attività imprenditoriale per violazioni sulla sicurezza; una sospensione dell’attività imprenditoriale per utilizzo di personale “in nero”; 9 violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori – elevate sanzioni/ammende per 90.000 euro circa.



Nel corso dei controlli effettuati in cantieri edili nel comune di Pieve Torina i Carabinieri del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia e del NIL di Macerata, coadiuvati dai militari della Compagnia CC di Camerino, individuavano 4 ditte edili risultate non conformi, procedendo alla sospensione di 3 di esse per gravi violazioni in materia di sicurezza – una ditta veniva sospesa anche per l’utilizzo di manodopera in nero. Si riscontravano, inoltre, diverse violazioni nell’ambito della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro per irregolarità attinenti all’utilizzo di attrezzatura senza il rispetto delle indicazioni del libretto di uso e manutenzione con esposizione dei lavoratori a rischio elettrico, venivano quindi impartite le conseguenti disposizioni per l’inibizione all’impiego sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.



Petriolo

Verifiche e ispezioni nei cantieri nel comune di Petriolo. Nel corso dei controlli effettuati in cantieri edili nel comune di Petriolo i Carabinieri del NIL di Macerata ispezionavano in una ditta edile si riscontrava il mancato rispetto delle misure di sicurezza per lavori in quota al fine di prevenire il rischio di caduta dei lavoratori. In relazione alle predette verifiche venivano elevate sanzioni/ammende per circa 3.000 euro.

Treia

Verifiche ed ispezioni nei cantieri nel comune di Treia: 2 le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori; elevate sanzioni/ ammende per oltre 3.000 euro. Nel corso dei controlli effettuati in cantieri edili i carabinieri del NIL di Macerata ispezionavano una ditta edile dove si riscontrava il mancato rispetto delle misure di sicurezza per montaggio e smontaggio di attrezzatura da lavoro e la loro idoneità.

Monte San Giusto

Qui nei controlli in un’impresa edile si sono riscontrate 2 violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Scattate sanzioni/ammende per oltre 3.000 euro. Tra le violazioni, il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza per l’installazione di andatoie e passerelle e l’idoneità di attrezzature utilizzate.

A conclusione dell’attività di controllo svolta venivano deferiti in stato di libertà all’A.G. di Macerata 16 legali rappresentanti delle ditte edili per le gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.