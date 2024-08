Jesi, ecco Pikkanapa 2024. «Ma la canapa va salvata, si rischia di distruggerla»

JESI – Quattro giornate tra canapa, peperoncino, street food e musica: “Pikkanapa – Festival e Mostra Mercato del Peperoncino e della Canapa” torna nel centro di Jesi dal 29 agosto al 1 settembre. Una manifestazione che taglia il traguardo della decima edizione e lo fa tra ansie per le novità di legge che potrebbero piombare sul settore canapa (se ne parlerà in uno specifico appuntamento il 31 a Palazzo Santoni), cambiamenti come quello che indirizza a piazza Baccio Pontelli gli stand dell’International Street Food, conferme quali l’attesissima finale nazionale del Campionato Italiano di Mangiatori Super Hot di peperoncino. E poi, altri elementi nuovi, la collaborazione con Cna, l’introduzione dei cooking show che saranno di scena in piazza Federico II, l’ospitalità al volontariato dell’associazione “Noi, randagi della Vallesina”.

«Una manifestazione unica in Italia – dice l’assessore al turismo Alessandro Tesei nel presentarla in Comune – e che è un orgoglio avere a Jesi col suo ricchissimo programma, di interesse per chi arriva da tutta la regione e non solo per viverla». Per Luca Brecciaroli, assessore alla cultura: «Traguardo importante, quello dei dieci anni, che testimonia della bontà di un’idea, Pikkanapa, che è la maniera migliore di accogliere, a Jesi, un mese di settembre dalle tante iniziative». Tradizionale fulcro della organizzazione di Pikkanapa, Leonardo Brunzini ricorda: «Coinvolgiamo altre realtà, sperimentiamo in segno di novità la location di piazza Baccio Pontelli e con Cna promuoviamo, oltre che l’appuntamento mercato di piazza Colocci, anche l’incontro di approfondimento di Palazzo Santoni, al quale prenderanno parte tante associazioni e sigle del mondo dell’agricoltura, per la salvaguardia del settore canapa e la modifica di un emendamento del Governo al DDL Sicurezza che rischia di distruggerlo. Una scelta scellerata che va scongiurata». È Anna Elisabetta Fenucci, presidente del settore agroalimentare della Cna provinciale e regionale, a dire: «Si rischia la fine della canapa per quello che riguarda agroalimentare, con scelte che le lascerebbero il solo settore tessile. All’incontro ci saranno Confagricoltura, Copagri, Cia, Coldiretti, Liberi Agricoltori e l’associazione Canapa Sativa Italiana». Federica Fornarini, dell’associazione “Noi, randagi della Vallesina”; segnala: «Con le nostre volontarie e le loro creazioni ci saremo per sensibilizzare sul tema delle sterilizzazioni e delle adozioni e per raccogliere fondi a supporto di una attività di puro volontariato che accoglie e salva non solo gatti ma anche altri animali».

Alfredo Orofino, di International Street Food, evidenzia: «Cinque dei suoi dieci anni Pikkanapa li ha trascorsi con noi, quello di Jesi sarà quest’anno l’appuntamento numero 102 di 150 in tutta Italia all’insegna di sapori e specialità internazionali e regionali italiane».

Si parte giovedì 29 alle 17 con l’apertura degli stand di Pikkanapa tra la piazze Federico II, Ghislieri, Indipendenza e Spontini, dell’International Street Food a piazza Baccio Pontelli e l’inaugurazione a Piazza Colocci dello spazio “Sapori e Mestieri” a cura di Cna Ancona (per tutti, orari 10-24 da venerdì a domenica). I cooking show di Piazza Federico II, col maestro cioccolatiere Luigi Loscalzo e la collaborazione di Roberto Albanesi, Stefania Spinaci (L’angolo della pasta) e Matteo Mattei (La Favalanciata) saranno di scena alle 19 in piazza Federico II il 30-31 agosto e 1 settembre. Sabato 31 dalle 15 alle 19 in Piazza Federico II “Forme di carta”, laboratorio della carta di canapa (anche domenica) e alle 18,30 a Palazzo Santoni l’incontro sindacale “Costruire l’alleanza per la canapa”. Per la finalissima del campionato di mangiatori di peperoncino, appuntamento a piazza Federico II domenica 1 settembre alle 21.

Musica tutte le sere in piazza Federico II: Flavius e Desaritmia (29 agosto), Magda White e Gli Scordati (30), Dj Max Lelli e Ciciri & Tria (31), Dj Mizio (1 settembre).