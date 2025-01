Tre derby e sfide decisive: si accende il weekend di Serie D

Occhi puntati in serie D girone F sullo stadio Tubaldi di Recanati, dove la Recanatese ospita la capolista Samb. Si prevede il sold out a Recanati, con i 507 biglietti destinati ai tifosi ospiti che sono stati polverizzati in poche ore. La Samb vuole proseguire la sua cavalcata trionfale, con 13 partite vinte su 18, nessuna sconfitta in trasferta e ben 35 reti messe a segno. Dall’altra parte, la Recanatese, decima in classifica, ha cambiato marcia dopo un inizio traumatico: viene da otto risultati utili (di cui 3 vittorie consecutive) e ha sistemato la difesa (con 4 clean sheet di fila). Tuttavia, mister Bilò dovrà fare i conti con le assenze pesanti di D’Angelo, Bellusci (a forte rischio) e Sbaffo. Quest’ultimo è al centro di una trattiva di mercato proprio con la Samb. Dopo il mancato arrivo nella scorsa estate, questa volta la trattativa dovrebbe andare a buon fine, anche perché la squadra rossoblù nel frattempo ha ceduto Lonardo all’Atalanta. Il giovane talento classe 2005, autore di 8 gol e 5 assist, giocherà nell’Atalanta under 23, la seconda squadra nerazzurra che milita in Serie C).

Al Del Conero va in scena il derby tra Ancona e Fermana. I dorici affrontano il grande ex Fabio Brini, ora sulla panchina dei canarini. All’andata vinsero i dorici per 1-0, ma la Fermana finora ha conquistato i tre punti sempre fuori casa. I gialloblù, penultimi in classifica, sono affamati di punti salvezza e devono invertire la rotta. Mancheranno gli squalificati Fontana e Tafa, ma torna a disposizione l’attaccante Bianchimano, così come sarà tra i convocati il nuovo acquisto Etchegoyen, centrocampista argentino che arriva dalla Sancataldese (serie D girone I). L’Ancona, quarta in classifica a -11 dalla vetta, punta ad allungare la sua striscia di otto risultati utili consecutivi.

L’altro derby di giornata in serie D è Atletico Ascoli-Civitanovese. Gli ascolani cercano di voltare pagina dopo tre sconfitte consecutive. La Civitanovese invece punta a confermare la buona prestazione casalinga fornita contro il L’Aquila. Mister Senigagliesi potrà contare sul rientro dell’attaccante Padovani, fermo per infortunio da circa 3 settimane.

Il Fossombrone ospita il Chieti, terzo in classifica. Dopo la storica vittoria dell’andata, i marchigiani cercano il bis contro una delle squadre più quotate del girone. I biancoazzurri devono muovere la classifica dopo la sconfitta di una settimana fa a Teramo, maturata nei minuti finali.

Il Castelfidardo torna al Mancini per affrontare l’Isernia, reduce da cinque sconfitte consecutive. I fidardensi, rinvigoriti dal successo contro la Vigor Senigallia, puntano a confermare il buon avvio di anno. Mister Giuliodori potrà contare sul difensore Diego Madonna, classe 2005, tesserato in settimana per colmare la partenza di Boccacini.

La Vigor Senigallia riparte con il nuovo allenatore Mauro Antonioli, atteso all’esordio sul campo dell’Avezzano. Il tecnico, che giovedì ha preso il posto del dimissionario Clementi, punta su carattere e motivazioni per risollevare la squadra. L’Avezzano, bestia nera della Vigor, è in zona play-out a quota 19 punti e già con due cambi in panchina (Pagliarini è tornato al posto di Pochesci, che lo aveva avvicendato). La Vigor, a metà classifica a quota 25 punti, non può permettersi distrazioni.