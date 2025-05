Jesi, emergenza campi da calcio. Patto X Jesi: «Serve un sintetico»

«I settori giovanili si sono ridotti, anche perché non ci sono in numero sufficiente campi adeguati, come invece in Comuni limitrofi, da Maiolati a Chiaravalle. Per cui spesso i giovani preferiscono allenarsi presso altre strutture»

JESI – Un nuovo campo di calcio, sintetico, in città. A chiedere all’amministrazione comunale se ci si stia muovendo o no per la sua realizzazione è, con una interrogazione, Patto X Jesi.

«Jesi – ricorda la civica – è considerata “Città dello sport” per il gran numero di tesserati attivi in innumerevoli discipline, soprattutto nel calcio e per i successi nella scherma. La principale società cittadina, la Jesina, ha vinto il campionato e giocherà in Eccellenza. In città, oltre la Jesina, sono attive circa una quindicina di società sportive di calcio, tra cui la Jesina Aurora femminile (Serie C), Borgo Minonna (Prima categoria), Jesina Aurora (Terza categoria), Largo Europa (Terza categoria, Spes Jesi (Terza categoria). Tutte necessitano di campi adeguati per gli allenamenti delle squadre maggiori, le giovanili e le gare».

Secondo Patto X Jesi: «I settori giovanili delle società sportive si sono ridotti, anche perché non ci sono in numero sufficiente campi adeguati, come invece ci sono in Comuni limitrofi, da Maiolati a Chiaravalle. Per cui spesso i giovani preferiscono allenarsi presso altre strutture. La situazione sta divenendo sempre più difficile e le società chiedono nuove strutture o l’adeguamento di quelle ormai obsolete, anche con coperture in sintetico. Tali interventi dovrebbero essere realizzati magari con richiesta di finanziamenti al Credito Sportivo o tramite Bandi Nazionali o Europei o in regime di Project Financing. Risulterebbe che uno jesino sia coordinatore delle strutture di Serie A di calcio e quindi possibile punto di riferimento e informazione ma non sappiamo se sia mai stato contattato».

Tema attuale, alla luce delle ricorrenti frizioni in particolare tra Jesina e amministrazione comunale, con la prima che ha più volte indicato la carenza di strutture adeguate come uno dei problemi principali da affrontare.

Il campo da calcio “Pirani” al Boario

Jesi, campi di calcio: il Pirani

Al momento c’è in programma per il 2025 rifacimento del manto in erba sintetica del campo di calcio del Boario intitolato a “Paolo Pirani”. Il vice sindaco e assessore allo sport Samuele Animali ha a suo tempo spiegato: «Per scelta e per necessità ci siamo dovuti concentrare lì, perché il terreno di gioco del Pirani è a fine vita e perché l’impianto si trova in un quartiere particolare (a San Giuseppe, nda), dove sono attualmente in corso tanti altri investimenti e che ha assolutamente bisogno di quella struttura sportiva, anche come forma di presidio sociale». Al “Pirani” il piano delle opere pubbliche destina mezzo milione di euro. A distanza di 17 anni dall’inaugurazione il manto in erba sintetica ha esaurito la possibilità di utilizzo ed è già stato attuato un intervento tampone di manutenzione straordinaria di circa 50mila euro, senza il quale non lo si sarebbe più potuto utilizzare.