Calcio, Antonioli è il nuovo allenatore della Vigor Senigallia

La Vigor Senigallia ha scelto: il nuovo allenatore sarà Mauro Antonioli. Si apre un nuovo capitolo per il club rossoblù dopo le dimissioni di Aldo Clementi, figura simbolo degli ultimi anni, per nove stagioni alla guida tecnica della prima squadra. Clementi si è dimesso poche ore dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Castelfidardo, con la Vigor all’ottavo posto in classifica a quota 25 punti. Al suo posto la società ha scelto un allenatore esperto e dal curriculum importante.

Nato a Milano nel 1968, Antonioli vanta una lunga carriera da calciatore professionista, con 57 presenze e un gol in Serie B con il Chievo Verona. Dal 2009 ha intrapreso la strada da allenatore, iniziando in Eccellenza con il Verucchio, per poi affermarsi in Serie D e Serie C. Tra i suoi successi spicca la vittoria del campionato di Serie D con il Ravenna nella stagione 2016-2017, seguita da un’esperienza positiva in Serie C con la stessa squadra. Negli anni successivi ha guidato Fermana e Imolese, confermando la sua competenza e il suo valore in ambito professionistico. Antonioli arriva a Senigallia dopo aver allenato il Ravenna nella prima parte di questa stagione, portandolo a metà classifica nel girone D di Serie D. La separazione con il club emiliano a ottobre ha aperto la strada a questa nuova sfida con la Vigor.



«Vengo qui con tanto entusiasmo – ha dichiarato il nuovo tecnico della Vigor -. So di sostituire un allenatore molto preparato che ha fatto benissimo. Non è mia intenzione stravolgere il lavoro fatto, mi piace una squadra propositiva che cerca di imporre il proprio gioco». Ora, l’obiettivo di Antonioli sarà quello di riportare entusiasmo e risultati, a partire dal prossimo turno di campionato, che vedrà la Vigor impegnata sul difficile campo dell’Avezzano.

«Questo girone è molto complicato – ha spiegato Antonioli – con squadre forti e piazze importanti. La nostra situazione di classifica non è così negativa, ovviamente c’è tutto il tempo per migliorare. Non avrò molto tempo per conoscere la squadra, anche se alcuni giocatori li conoscevo già da fuori. Per domenica sarà importante soprattutto vedere una reazione caratteriale».



La prevendita per la partita di Avezzano è attiva da ieri pomeriggio 8 gennaio e terminerà sabato 11 alle ore 19. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente online. Il costo del singolo biglietto è pari a 10 euro + diritti di prevendita (prezzo unico).