Calcio, la Maceratese promossa in Serie D premiata in Comune: il Macerata Più a presidente, mister, capitano e squadra

MACERATA – Alla SS Maceratese che, conquistando la promozione in Serie D ha raggiunto un importante traguardo, è andato il Premio Macerata Più, il riconoscimento istituito dal Comune di Macerata per celebrare le eccellenze sportive locali e sottolineare il valore dello sport, l’etica e la vicinanza dell’Amministrazione comunale agli atleti e alle squadre che si distinguono a livello locale.

La cerimonia di premiazione si è tenuta stamattina 13 maggio nella sala consiliare del palazzo comunale in piazza della Libertà alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli, alla vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro, degli assessori allo Sport Riccardo Sacchi, alla Sicurezza Paolo Renna, al Bilancio Oriana Maria Piccioni e al consigliere Pierfrancesco castiglioni.

Calcio, la Maceratese promossa in Serie D premiata in Comune

«La S.S.Maceratese torna in Serie D; un grande orgoglio per la nostra città e un ringraziamento al presidente Alberto Crocioni, all’allenatore Matteo Possanzini, alla squadra, a tutto lo staff e ai tifosi – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. In questo anno di gioie e momenti delicati, l’Amministrazione comunale non ha mai fatto mancare il supporto e la vicinanza a tutta la società».

Il Premio Macerata Più è andato al presidente Alberto Crocioni, al capitano Luca Cognigni, al coach Matteo Possanzini e alla squadra (ritirato dal direttore generale Stefano Serangeli e dal direttore sportivo Nicolò De Cesare). Durante l’evento, Sacchi ha sottolineato come l’ottimo risultato ottenuto non sia solo il frutto del duro lavoro e della dedizione di giocatori e staff, ma anche il riflesso dell’affetto e del sostegno della città di Macerata, che si è unita in un caloroso tifo lungo tutta la stagione e l’importanza di questo successo per la comunità locale. Sacchi ha anche ricordato come Macerata stia vivendo un periodo di grande prosperità in ambito sportivo, un vero e proprio momento d’oro grazie ai successi ottenuti e ai traguardi raggiunti nelle varie discipline sia di squadra che individuali.

L’assessore ha poi elogiato l’impegno dei giocatori e dello staff tecnico, ricordando l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti degli impianti sportivi, in questo caso di quello che sta riguardando i lavori di ristrutturazione generale e manutenzione straordinaria dello stadio Helvia Recina – Pino Brizi che tra pochi mesi sarà pronto per accogliere giocatori e tifosi della Maceratese per la nuova avventura in serie D.