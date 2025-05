Civitanovese, addio alla Serie D. Il Fossombrone in finale play-off

La Civitanovese dice addio alla Serie D dopo una sola stagione. Sul campo del Notaresco, nello spareggio playout del girone, i rossoblù vengono sconfitti per 2-1 e retrocedono mestamente in Eccellenza. Un epilogo amaro per la squadra di Luigi Bugiardini, incapace di difendere il vantaggio iniziale firmato da Franco e rimontata nella ripresa dai gol di Sall e Ferri.

E dire che il match si era aperto nel migliore dei modi per la Civitanovese, passata in vantaggio al 21’ grazie a una punizione perfetta del difensore argentino Franco. I rossoblu si chiudono in difesa ma il Notaresco trova il pari al 69’ con un colpo di testa di Sall su calcio d’angolo. La rimonta dei padroni di casa viene completata all’84’ con Ferri, abile a sfruttare una grave disattenzione della difesa ospite e siglare il gol che condanna i marchigiani.



Per la Civitanovese, rimasta senza il capitano Visciano nel momento clou del match, la sconfitta è pesantissima. A sostenere la squadra erano accorsi oltre 400 tifosi, giunti a Notaresco con tre pullman organizzati gratuitamente dalla società. I rossoblù avevano un solo risultato a disposizione per salvarsi, essendo peggio piazzati in classifica. Anche il pareggio non sarebbe stato sufficiente ad ottenere la salvezza. Ma il verdetto di domenica è semplicemente il risultato di una stagione travagliata, con 3 allenatori cambiati e un ruolino di marcia casalingo assolutamente negativo: una sola vittoria in 17 partite, il secondo peggior attacco del girone con 31 gol. Ora si dovrà ripartire dall’Eccellenza, provando a ricostruire quel legame con i tifosi che si è incrinato in questa stagione.

Se per la Civitanovese la giornata è stata amarissima, il Fossombrone può invece esultare. I biancoblù si impongono per 1-0 sul campo dell’Aquila, staccando il pass per la finale playoff di Serie D.

Una battaglia più che una partita, giocata su un campo pesante che ha messo a dura prova entrambe le squadre. Il match, fortemente condizionato dalla pioggia, è stato sospeso al 19’ per impraticabilità del campo e ripreso dopo 50 minuti di attesa. Al 37’, Del Pinto e Persano spaventano i biancoblù, ma un super Bianchini chiude ogni varco, tenendo il risultato sullo 0-0.



Nel secondo tempo, il Fossombrone si difende con ordine e attende il momento giusto per colpire. Il gol decisivo arriva nel finale al minuto 86’: un traversone insidioso di Conti inganna la difesa aquilana e si insacca in rete, regalando al Fossombrone un successo storico. Mai la squadra era arrivata così in alto.

Ora i ragazzi di mister Fucili sono attesi dalla finale playoff, domenica prossima contro il Teramo, che in semifinale ha battuto 4-1 il Chieti. I padroni di casa avranno due risultati su tre a disposizione, ma il Fossombrone ormai ci ha abituato a sorprese inaspettate.