Olimpiadi, cerimonia d’apertura e poi tutti in campo, in pista e in acqua: ecco quando tifare Marche

ANCONA – Con la cerimonia d’apertura lungo la Senna cominciano ufficialmente stasera 26 luglio le Olimpiadi 2024 di Parigi, che hanno già preso il via nei giorni scorsi con alcune discipline. I marchigiani a Parigi sono tredici, a cominciare da Gianmarco Tamberi, l’altista anconetano che è anche campione olimpico in carica e che stasera sarà il portabandiera dell’Italia lungo la Senna insieme ad Arianna Errigo. L’altro portacolori dell’atletica marchigiana è l’anconetano Simone Barontini. Due anche i rappresentanti della nostra scherma, con l’anconetano Tommaso Marini e la senese Alice Volpi, entrambi tesserati a Jesi. Poi c’è la ginnastica ritmica, l’espressione di Fabriano, con la chiaravallese Sofia Raffaeli e con la ravennate adottata da Fabriano Milena Baldassarri. La ginnastica artistica parla fermano e anconetano, con tre nostri portacolori che sono Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati e Carlo Macchini. Poi ci sono, per il tennis, la fermana Elisabetta Cocciaretto e il fanese Luciano Darderi, per il nuoto il più giovane della comitiva marchigiana, Alessandro Ragaini di Castelplanio, che compirà diciott’anni i primi di agosto, e per la vela, specialità windsurf il pesarese Riccardo Pianosi. Ecco in ordine di “apparizione” i marchigiani a Parigi 2024 (e a Marsiglia):

Tommaso Marini (foto BIZZI/Federscherma) Da sinistra Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto (foto ufficio stampa Club Scherma Jesi) Sofia Raffaeli,e a sinistra, e Milena Baldassarri Ragaini a Vilnius, foto European Aquatics Simone Barontini in pista, foto Fidal/Francesca Grana Una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato di San Benedetto del Tronto ha portato un affettuoso saluto alla squadra della Nazionale Italiana di ginnastica di cui fanno parte gli atleti della Fiamme Oro Carlo Macchini, Mario Macchiati e Lorenzo Casali Riccardo Pianosi tra Saimon Conti, Michele Regolo, Filippo Baldassari e Fabio Luna

Comincia il tennis, domani 27 luglio, prima partita per Elisabetta Cocciaretto in campo alle 12 circa contro Diana Shnaider. Luciano Darderi in campo anche lui alle 12 circa per il primo match contro Tommy Paul.

Il nuotatore Alessandro Ragaini sarà in acqua con la gara individuale, i 200 stile libero, domenica 28 alle 11, l’eventuale finale lunedì 29 alle 20.45, martedì 30 la staffetta 4×200 stile libero.

Tommaso Marini sarà in pedana per il fioretto individuale lunedì 29, domenica 4 agosto con il fioretto a squadre.

Alice Volpi in pedana con il fioretto individuale femminile domenica 28, con la squadra venerdì 2 agosto.

I ginnasti Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati e Carlo Macchini cominceranno lunedì 29, giorno in cui è prevista la finale a squadre maschile. Mercoledì 31 la finale all-around, dal 3 al 5 agosto le finali di specialità.

Venerdì 2 agosto sarà in acqua anche il windsurf con Riccardo Pianosi.

Gianmarco Tamberi in pedana per il salto in alto mercoledì 7 agosto di mattina alle 10 circa, per la finale sabato 10 agosto alle 19.10 Simone Barontini gareggia negli 800 sabato 10 agosto.

Negli stessi giorni Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri per la ginnastica ritmica: qualificazioni individuali giovedì 8 agosto (11.30 e 16.30). Finali all-around venerdì 9 agosto dalle 14.30.