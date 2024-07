Chiaravalle, stagione sportiva da incorniciare. E ora, tutti a fare il tifo per Sofia Raffaeli

CHIARAVALLE – Chiaravalle ha vissuto un 2024 straordinario sotto il profilo sportivo, con atleti e squadre locali che hanno raggiunto risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale. Questa annata eccezionale ha reso fiera e orgogliosa la nostra comunità, che ora guarda con speranza e sostegno ai prossimi impegni sportivi, in particolare alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove Sofia Raffaeli rappresenterà l’Italia a partire dal prossimo fine settimana.

Durante l’anno, Sofia ha collezionato una serie di vittorie straordinarie nelle competizioni nazionali e internazionali di ginnastica ritmica, dimostrando una crescita costante e una determinazione fuori dal comune. In Italia, Sofia ha vinto la Final Six con la Ginnastica Fabriano, contribuendo a ottenere il titolo di campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. Alla prima edizione della European Cup a Baku, dopo una giornata di qualifiche eccellenti, ha conquistato l’argento nell’all-around, l’oro al cerchio, l’argento alle clavette e il bronzo al nastro, sfiorando il podio alla palla. Ai Campionati Europei di Budapest, ha aggiunto due medaglie d’argento (concorso generale e nastro) e un oro alla palla, contribuendo all’argento nella classifica di Team Ranking insieme alla squadra italiana. A inizio giugno, ai Campionati Italiani Assoluti a Folgaria, si è laureata Campionessa Italiana Assoluta per il terzo anno consecutivo, trionfando con tre ori nelle finali di specialità. Nella Tappa conclusiva del circuito di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2024, ha vinto l’argento nel concorso generale, l’oro al nastro e l’argento alla palla e alle clavette, conquistando l’oro del circuito per quanto riguarda quest’ultima categoria.

Stella Giacani Caterina Caporaletti

Altra atleta straordinaria Stella Giacani, classe 2007, si è consacrata “stambecco di Chiaravalle” a pieno titolo dopo aver conquistato il massimo podio nell’arrampicata sortiva specialità boulder nei Campionati Nazionali a Bressanone. Dopo la vittoria ai campionati italiani nella disciplina e il secondo posto nella prova combinata, Stella si prepara ora (la notizia della convocazione è arrivata in questi giorni) per i Campionati del Mondo di Pechino in agosto. Già in calendario per settembre anche i Campionati Europei di categoria in Austria.

Giulia Cesaretti ha, dal canto suo, brillato nel mondo del Trampolino elastico nella classe 13-14 anni, portando a casa numerosi titoli e medaglie. A giugno, ha conquistato il terzo posto nel campionato assoluto a Fano. Nelle finali del Trampolino Elastico a Coimbra, in Portogallo, Giulia ha ottenuto uno storico primo posto.

Nelle scorse settimane il venticinquenne Antonio Matrone ha conquistato il massimo risultato a Bussolengo, in provincia di Verona, diventando il nuovo campione italiano 2024 di bodybuilding specialità men’s physique.

Sul fronte della Pallamano Femminile, Caterina Mariniello ha fatto un passo significativo nella sua carriera sportiva, trasferendosi in Francia per giocare con l’Angoulême Charente Handball. Il capitano uscente, nata e cresciuta nella quadra chiaravallese, dopo aver conquistato con la Nazionale italiana Under 19 il primo posto al W19 Ehf Championship in Kosovo nel 2023, disputerà la prossima stagione nella terza divisione nazionale femminile francese. Questa esperienza rappresenta un grande onore e un segno del buon lavoro dal team femminile che, dopo aver disputato uno splendido campionato in A2, anche quest’anno ha sfiorato di un soffio la promozione. Risultato parzialmente risarcito dalla vittoria del campionato d’Italia nel Beach Handball femminile e dal 2° posto nell’Under 13, in occasione del Festival della Pallamano di Misano.

Il massimo obiettivo è stato, invece, centrato dalla squadra di Pallamano maschile che ha vissuto un’annata trionfale, ottenendo la promozione in Serie A Gold. Dopo una stagione intensa e combattuta in Serie A Silver, la squadra ha dimostrato il suo valore e la sua capacità di competere ai massimi livelli.

Il Basket Chiaravalle ha meritatamente guadagnato la promozione in Serie Dr1 Divisione regionale (ex serie D).

Il team Futsal di Chiaravalle di Calcio a 5 ha ottenuto la promozione, coronando una stagione di successi e crescita, riportando la squadra in Serie C1 dopo 12 anni. L’Atletico Chiaravalle femminile ha, purtroppo, mancato di poco la promozione in serie A Gold, perdendo la finale.

Menzione d’onore per la giovane nuotatrice chiaravallese Caterina Caporaletti, cresciuta nelle file del Chiaravalle Nuoto, che ha conquistato risultati sempre più lusinghieri e, attualmente, si allena con la Canottieri Tevere Remo di Roma.

Grande successo anche per il Club Judo Samurai Jesi e Chiaravalle che, ai campionati nazionali Uisp in Toscana a Scandicci, ha conquistato il 2° posto a squadre tra oltre 100 società presenti, con 5 ori, 2 argenti e 12 bronzi.

Ultimo ma non ultimo il settore giovanile del Pedale Chiaravallese ha mostrato un notevole sviluppo, con un nutrito gruppo di giovani ciclisti che si sono distinti nelle competizioni regionali e nazionali.

«Il 2024 è stato un anno memorabile per lo sport a Chiaravalle. Ogni atleta e squadra ha contribuito a scrivere una pagina importante della nostra storia sportiva” – sono le parole di Eleonora Chiappa, Assessore allo Sport – auguriamo a Sofia Raffaeli il massimo successo alle Olimpiadi di Parigi, e a tutti gli altri atleti un futuro ricco di soddisfazioni e trionfi. Chiaravalle è orgogliosa di voi e vi aspettiamo tutti alla Festa dello Sport di settembre».