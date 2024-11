Pallavolo, la Cucine Lube domina il match contro Modena

Altro successo interno per i cucinieri in grande spolvero. La Yuasa senza scampo a Perugia nell’anticipo. La Megabox sconfitta in casa da Scandicci, la Cbf Balducci vince a Imola

CIVITANOVA – La Cucine Lube contro la Valsa Group Modena vince la 6’ partita in casa su 6 dominando la Valsa Group Modena per 3-0. Partita senza storia con parziali a 11-17-20. I tre punti conquistati portano i biancorossi a quota 16 in classifica consolidando la quarta posizione e riducendo al minimo la distanza dal terzo gradino del podio, occupato a quota 17 da Piacenza, caduta 3-1 in casa con Trento. La formazione modenese, invece, resta ancorata a 9 punti al di sotto delle attese e la panchina di Giuliani potrebbe scricchiolare

La Yuasa Grottazzolina non ha potuto nulla in casa della Sir Susa Perugia. Severissimo il primo set perso a 8 per gli uomini di Ortenzi che però hanno recuperato Petkovic e il ritorno alla migliore forma del principale terminale offensivo sarà determinante per le fortune di una squadra che vuole dire la sua anche in Superlega e vincere sabato prossimo in casa con Cisterna il suo primo match stagionale.

In A1 Femminile, la Megabox Vallefoglia la Savino Del Bene Scandicci del coach marchigiano Marco Gaspari e dell’ex Mingardi vincono 3-1 a Pesaro. Bella prova per la Megabox che esce con l’onore delle armi contro una grande squadra dal roster infinito. Per la squadra di Pistola zero punti e sensazioni positive.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata ha ritrovato anche il successo sul campo della neopromossa Clai Imola che ha avuto un buon impatto sulla categoria dove milita la maceratese Valentina Pomili. Le ragazze di coach Lionetti si sono imposte con pieno merito in un turno interlocutorio nel quale tutte le big hanno vinto e le posizioni restano cristallizzate. La Cbf Balducci resta a 5 punti dalla capolista solitaria Messina.

In A2 maschile sconfitta per 3-0 sia per la Smartsystem Essence Hotels Fano in casa della Delta Porto Viro che per la Banca Macerata Fisiomed sul campo di Aversa

In A3 Maschile la The Begin Ancona reduce dall’ottimo successo sul Cus Cagliari la squadra di Della Lunga sbanca per 3-1 la Spes Arena di Belluno in uno scontro che significa prima vittoria piena lontana da Ancona. Vittoria pesante e meritata.