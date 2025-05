Pallavolo, la Megabox Vallefoglia parla bulgaro. Ecco Mikaela Stoyanova

VALLEFOGLIA – La Megabox Ondulati del Savio annuncia i primi nuovi arrivi per la prossima stagione: è la bulgara Mikaela Stoyanova, opposta di 1.93, classe 2005, proveniente del Levski Sofia, club vicecampione di Bulgaria nel quale milita da cinque anni, i primi due nella formazione Under 17.

Nella scorsa stagione, Mikaela ha disputato con la maglia del suo club una eccellente Cev Challenge Cup, uscendo negli ottavi di finale per mano della Smi Roma che poi avrebbe vinto il torneo. La neo-biancoverde si è piazzata al quinto posto tra le realizzatrici (19.8 punti a partita).

Mikaela Stoyanova ha respirato volley in famiglia sin da piccola: suo padre, l’ex schiacciatore Vasil Stoyanov, ha vinto uno scudetto con il Trentino Volley nel 2007/2008 assieme a Vladimir Nikolov, ora presidente del Levski Sofia. Queste le sue prime parole in maglia Megabox: «Sono molto felice della proposta della Megabox e l’ho subito accettata: il campionato italiano è molto importante e mi sento pronta per misurarmi ad un livello più alto. Non vedo l’ora di fare parte della squadra e lavorare duramente per conquistare i nostri obiettivi».

Accanto a Stoyanova il secondo nuovo arrivo proviene sempre dalla Bulgaria e si tratta di Tsvetomira Mitkova, centrale di 1.87, classe 2004, proveniente anch’essa dal Levski Sofia. Le due atlete erano compagne di squadra

Per la nuova centrale biancoverde: «Sono molto grata di avere avuto la possibilità di giocare l’anno scorso alcune amichevoli nel precampionato con la Megabox e di essere stata notata dal club. Sono entusiasta di poter giocare nel campionato italiano, voglio mettermi alla prova e migliorare, imparando dallo staff tecnico e dalle mie compagne».

Il direttore sportivo Alessio Simone presenta le due atlete che dovranno ambientarsi presto nel campionato italiano per essere utili a coach Pistola: «Seguivo Stoyanovva già da un anno, poi quando l’anno scorso è nata la collaborazione tra il nostro club e il Levski Sofia c’è stata l’occasione di farla venire in Italia ad allenarsi con noi. Ha convinto tutti, e quindi abbiamo deciso di portarla alla Megabox per un progetto a lungo termine. Fisicamente e tecnicamente è molto dotata, ma potrà crescere tanto sotto entrambi gli aspetti in un campionato difficile e stimolante come quello italiano. Crediamo molto in lei e pensiamo che già dalla prossima stagione possa essere una pedina importante per le nostre rotazioni».

Per quanto riguarda Mitkova: «Abbiamo conosciuto Tsvetomira nello scorso settembre: si tratta di un’atleta giovane, ma già evoluta e pronta al ruolo che abbiamo immaginato per lei. Ci era piaciuta, poi quando abbiamo guadagnato la qualificazione alla Challenge Cup abbiamo deciso di allungare la rosa ed è stato naturale, anche alla luce della collaborazione con il Levski Sofia, pensare a lei come una giocatrice importante sia nel lavoro in palestra durante la settimana, che in campo. Gli impegni saranno ancora più fitti nella prossima stagione, e siamo convinti che Tsvetomira sarà preziosa e saprà conquistarsi spazio».

Mitkova sarà compagna di reparto del capitano Sonia Candi. Tra le conferme date per certe quelle dei due terminali offesivi principali Bici, Simon Lee e il libero De Bortoli. In regia si parla del ritorno nel pesarese di Valentina Bartolucci classe 2003 reduce da due stagioni a Novara.