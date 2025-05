Pallavolo, per la Cucine Lube la stagione è top

Non c’è amarezza nella dirigenza biancorossa per il mancato conseguimento dello scudetto andato a Trento. Cormio, Dg: «Tutto è andato ben oltre le più rosee aspettative»

CIVITANOVA – Una sconfitta che vale una vittoria. Ecco la sintesi emersa nel tirare le somme, che emerge dai vertici societari della Cucine Lube. Nonostante sia stata l’Itas Trento a laurearsi Campione d’Italia vincendo gara 4 la Superlega e aggiudicandosi il 6’ scudetto della sua storia, il bilancio per i cucinieri è comunque più che positivo ed anche se non è andata come i tifosi speravano è stata comunque una stagione straordinaria con l’ottava Coppa Italia in bacheca e altre due Finali per il titolo disputate perdendo soltanto tre partite in tutta la stagione in casa.

Dopo i complimenti del patron Fabio Giulianelli il cui pensiero di può sintetizzare in tre passaggi nodali: “abbiamo vissuto uno degli anni più belli della storia sportiva della Cucine Lube Civitanova”. «Sono arrivati tanti messaggi di congratulazioni per il percorso, ho avuto la conferma del legame speciale stabilito con la gente, così come l’annata da protagonisti ha lasciato a bocca aperta chi non credeva nel progetto».

«Ripartiamo dalla crescita di un gruppo che ha disputato tre finali titolate e vuole progredire ma soprattutto vincere», è toccato a Beppe Cormio, direttore generale della Lube Volley e artefice della squadra giovane e grintosa che ha fatto innamorare mezza Italia della pallavolo commentare. Il dirigente biancorosso ha anche confermato le idee chiare della Lube sulle prossime mosse, parlando di un mercato già delineato, all’insegna di pochi aggiustamenti nel roster della stagione ventura e della volontà di tenersi stretti i giovani talenti.

«Tutto è andato ben oltre le più rosee aspettative – ha detto Cormio – e quello che ha fatto la nostra squadra è straordinario e siamo felici. Abbiamo vissuto un sogno alimentato da un cammino coinvolgente, con il terzo posto in Regular Season e le rimonte nei Play Off a base di vittorie esterne con Milano e Perugia. Non dobbiamo dimenticare la conquista della Coppa Italia e la Finale di Challenge Cup, ma anche la qualificazione alla prossima Champions League, importante per una questione di prestigio e per le casse del Club».

«Siamo riusciti – ricorda – a toccare i cuori dei supporter con le nostre frecce, abbiamo avuto un seguito costante e straordinario anche in trasferta. La mole di ringraziamenti ricevuti sul mio profilo Instagram farebbe pensare alla vittoria di uno Scudetto. In realtà siamo arrivati secondi, ma è la nostra crescita ad aver conquistato la gente. La società si è messa al lavoro da tempo in vista della prossima stagione, ci saranno pochi aggiustamenti. Perderemo alcuni giocatori, ma abbiamo già l’accordo con innesti di valore. Manterremo l’ossatura della squadra e cercheremo di blindare i nostri giovani talenti».