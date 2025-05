Pallavolo, la Yuasa manda in archivio una stagione da ricordare

GROTTAZZOLINA – La Yuasa Battery versione 25/26 avrà tanti volti nuovi e alcuni cambiamenti sono inevitabili per migliorare il roster e mantenere anche l’anno prossimo la categoria. Alcuni degli alfieri sono ai saluti come Oleg Antonov che ha vissuto un’annata straordinaria anche nel nome del padre Jaroslav. La storia è fatta di storie e, tra le tante che questa stagione consegna alla buona memoria, vi è proprio quella di un bambino tornato adulto, di un figlio tornato marito e padre, di un piccolo tifoso tornato atleta, dal curriculum e dal palmares di assoluto rilievo, costruito in Italia e in giro per il mondo. «All’inizio è stato sicuramente molto strano: quando facevo i primi passi per Grotta, ero continuamente fermato e riportato ai ricordi della mia infanzia. A questo si aggiungeva che quando sentivo le prime volte mio padre, la cosa diventava ancora più particolare, perché raccontare, come sempre, di un ambientamento, in questo caso significava, diversamente dalle altre occasioni, riportargli i saluti della gente che incontravo e sentire lui che li ricambiava. Poi ci siamo gettati nella stagione e tutto questo non è scomparso ovviamente, ma ha ceduto alla priorità del campo», ha detto l’ex azzurro. Ai saluti anche dopo due stagioni a Grottazzolina Andrea Mattei. Il nome del centrale romano resterà stabilmente nella storia del volley a Grottazzolina come simbolo di quel gruppo che ha scritto al momento le pagine più alte del volley da queste parti. «Il primo anno è stato un autentico sogno che abbiamo vissuto intensamente e con un entusiasmo pazzesco. Se vogliamo l’unico dispiacere è quello di essermi infortunato poco prima della Supercoppa e non aver potuto giocare. È una stagione incredibile che è anche difficile da raccontare. Della salvezza di quest’anno sono felicissimo perché il completamento di quanto avevamo fatto l’anno prima. Sarebbe stato brutto affiancare i nomi del nostro gruppo ad una eventuale retrocessione. In questo modo è invece rimasta impressa una gioia vera e autentica: sono orgoglioso e felicissimo della salvezza. Il ricordo della prima con Monza? Beh emozionante e sinceramente incredibile, quel premio di Mvp e l’essere inserito nel sestetto ideale della settimana è stato veramente fantastico e lo ricordo con piacere». Addio anche per Tsimafei Zhukouski e Gabriel Cvanciger.

Chi resterà in gialloblù è invece Andrea Marchisio che sarà dunque il libero della Yuasa Battery Grottazzolina anche nella stagione 2025-2026 come hanno annunciato lo stesso atleta e il presidente Rossano Romiti in conferenza stampa. Proprio il numero uno del club grottese ha aperto le danze: «Con Marchisio due estati fa avevamo fatto una scommessa: aveva accettato la sfida di vincere l’A2 per poi giocare da titolare in Superlega, cosa che non aveva ancora mai fatto. Eravamo fiduciosi e siamo contentissimi di come siano andate le cose. Sono molto felice per lui che dopo tanti anni da gregario in Superlega ha potuto dimostrare di meritare a pieno il ruolo di titolare. Abbiamo voluto fortemente che rimanesse anche per il prossimo anno, la trattativa è stata veloce e siamo felici entrambi».

Grande soddisfazione per la convocazione per la prossima VNL nella lista dei 30 per Francesco Comparoni. Centrale di 204 centimetri, classe 2001, per lui la maglia azzura non è una novità assoluta visto che nel 2021 ha conquistato l’oro ai Mondiali Under 21 e l’anno successivo il Campionato Europeo venendo premiato come miglior centrale della manifestazione. In questa annata ha chiuso al 22esimo posto nella classifica migliori atleti a muro con un totale di 29 vincenti. Ora la convocazione voluta dal Ct Ferdinando De Giorgi che più volte lo ha seguito anche da bordo campo nel corso della stagione e sicuramente ha preso appunti importanti su un atleta che si è guadagnato la titolarità nel corso della stagione a suon di grandi prestazioni.