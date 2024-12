Serie D: Samb incontenibile, l’Ancona risale

Tutto facile per la Samb che batte in casa la Fermana per 3-0. Apre le marcature capitan Eusepi, che poi firma la doppietta nel primo tempo su calcio di rigore (ottavo gol in campionato). La Samb chiude i conti al 10’ del secondo tempo con Guadalupi, che finalizza una bella combinazione con Kerjota. Troppo grande il divario tra le due formazioni. Fermana che rimane ferma al penultimo posto in classifica. Quarta vittoria consecutiva invece per la Samb che allunga ancora in classifica, portandosi a +7 sulla prima inseguitrice, ora il L’Aquila, che batte 2-0 il Sora.



Scivola invece al quinto posto l’ex vicecapolista Atletico Ascoli, battuta in casa 2-1 dal Termoli targato Mosconi, che firma subito il colpaccio al suo esordio sulla panchina dei molisani. Passano in vantaggio gli ospiti con il neo acquisto Zammarchi, poi Minicucci pareggia su rigore al 3’ del secondo tempo, ma al 16’ del secondo tempo è Colarelli a fissare il punteggio sul 2-1 per il Termoli.



Sale al quinto posto, a braccetto con l’Atletico, l’Ancona di mister Gadda, che espugna il Mancini di Castelfidardo con il risultato di 2-1. Dorici non belli da vedere ma estremamente concreti ed efficaci. Il Castelfidardo fa la partita ma spreca troppo. E così gli ospiti vanno prima in vantaggio con Alluci e poi raddoppiano con Martiniello, che firma il suo sesto gol in campionato. I padroni di casa attaccano senza sosta e nel secondo tempo accorciano meritatamente le distanze con Nanapere. Sembra il preludio al pareggio, invece i fidardensi finiscono improvvisamente la benzina e l’Ancona può far passare i minuti senza correre ulteriori pericoli. Sesto risultato utile consecutivo per i biancorossi, ora in piena corsa play-off, mentre s’interrompe la marcia del Castelfidardo, che mantiene comunque un margine di sicurezza sulla zona play-out.



Dalle retrovie sale la Recanatese, che vince 1-0 derby casalingo contro la Civitanovese. Decide in zona cesarini il gol su punizione di D’Angelo, che al 91’ beffa l’estremo difensore rossoblù. Primo successo di mister Bilò sulla panchina leopardiana, dopo cinque pareggi consecutivi. Recanatese che intravede la luce in fondo al tunnel, mentre è ancora notte fonda in casa Civitanovese, che rimane in fondo al terzultimo posto e domenica dovrà affrontare la capolsita Samb.



Gol e spettacolo nell’altro derby di giornata tra Fossombrone e Vigor Senigallia. Finisce 2-2 con le due squadre che rimangono anche a pari punti in classifica a quota 24 punti. Passano in vantaggio i padroni di casa con Casolla, poi la Vigor ribalta la partita con i gol in due minuti di Gonzalez e Ferrara. Pareggio al 43’ firmato ancora da bomber Casolla, che domina così la classifica marcatori con 11 gol messi a segno.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 37, L’Aquila 30, Teramo 28, Chieti 27, Atletico Ascoli 26, Ancona 26, Vigor Senigallia 24, Fossombrone 24, Castelfidardo 21, Avezzano 19, Isernia 18, Roma City 17, Recanatese 17, Termoli 17, Sora 16, Civitanovese 15, Fermana (-2) 13, Notaresco 11.