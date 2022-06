C’è aria di rivoluzione in casa Tolentino. Dopo una stagione superlativa, cui è mancata però la ciliegina sulla torta, la società cremisi decide di rinnovarsi. Finisce l’era di Andrea Mosconi, il tecnico che da cinque stagione sedeva sulla panchina del Tolentino. Non sarà lui ad allenare la squadra nella prossima stagione: lo ha annunciato la società in una nota in cui si «ringrazia il tecnico per il servizio svolto con passione negli ultimi anni augurandogli il meglio per la sua carriera futura». Si chiude dunque un capitolo della storia cremisi, è la fine di un ciclo legato a mister Mosconi e alla promozione in serie D ottenuta nell’anno del Centenario.

Nei giorni scorsi era stato annunciato anche l’addio del direttore sportivo Crocetti. Al suo posto la società ha affidato la conduzione tecnica al consigliere Simone Antinori, che si avvarrà della collaborazione di Cesare Battellini e Vittorio Vincioni. Il prossimo passo sarà la scelta del nuovo allenatore. Tra i nomi che circolano con più insistenza c’è quello di Eddy Mengo, ex tecnico del Montegiorgio.

Le altre marchigiane

Tutto da definire anche il futuro della Sambenedettese, sospesa tra la serie D e la C, con il presidente Renzi che aspetta decisione del Tar del Lazio per capire quante probabilità ci sono per un ripescaggio. Intanto in casa rossoblù si cercherà di risolvere il nodo allenatore e direttore sportivo, che potrebbe essere Riccardo Solaroli, già consulente di mercato nell’ultima stagione.

Sono giornate di riflessione anche per Porto d’Ascoli e Montegiorgio. Dopo aver raggiunto l’agognato traguardo della salvezza, entrambe le società devono rendere noto chi sarà il prossimo allenatore. Per i rivieraschi possibile la conferma almeno per un altro anno di Ciampelli, che il presidente Massi vuole a tutti i costi blindare, mentre il Montegiorgio è alle prese con il rebus Fabio Brini.

La neo promossa Vigor Senigallia riparte dai protagonisti della scalata alla serie D. La guida tecnica verrà ancora affidata a mister Clementi e al suo staff. Tra i giocatori, invece, la prima riconferma è stata quella di Denis Pesaresi, miglior cannoniere di sempre dei rossoblù ma soprattutto capitano della squadra . È lui il primo tassello su cui verrà impostata l’ossatura della prossima stagione. Alle sue spalle continuerà ad agire il fantasista Gianfranco D’Errico, il numero 10 nonché bomber della scorsa stagione.