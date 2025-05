Torino, esordio in Serie A contro l’Inter per il marchigiano Alessio Cacciamani

Esordio in Serie A per il classe 2007 del Torino nella partita contro l'Inter. Il giocatore nativo di Jesi che vive a Chiaravalle, per la prima volta in carriera ha calcato il prestigioso palcoscenico della massima serie italiana

JESI- Esordio in Serie A per Alessio Cacciamani, il giovane nato a Jesi il 29 giugno 2007, cittadino di Chiaravalle, che milita nelle fila del Torino. Oggi all’80’, il sogno di una vita, il debutto in Serie A con la maglia numero 95, in Torino-Inter, dando il cambio a Valentino Lazaro. Per la prima volta in carriera, lo jesino dunque ha calcato il prestigioso palcoscenico della massima serie italiana.

Il ruolo di Cacciamani

Cacciamani è un attaccante, il suo ruolo preferito è quello di esterno offensivo sulla fascia di sinistra, di piede è destro, pertanto in questo modo può accentrarsi per andare al tiro con il suo piede forte. Il giovane ha ancora grandi margini di crescita, è dotato di una buona tecnica e tra le sue migliori qualità spicca infatti il dribbling.

La sua giovane carriera

Cacciamani ha cominciato a giocare a calcio fin da piccolo, nel vivaio della Biagio Nazzaro, in seguito è stato notato per il suo grande talento, e ha vestito dunque le maglie del Fano e dell’Ancona. Poi, il salto nelle giovanili del Torino, dove si è trasferito a partire dal 2023. La società granata, inizialmente, l’ha affidato all’U17 dove veniva schierato come titolare, poi all’U18. In seguito la promozione in Primavera, dove si è messo in luce grazie al suo rendimento e alle sue performance, attirando così il mister della prima squadra, Paolo Vanoli.