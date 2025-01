Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova e la Yuasa Grottazzolina fanno festa

CIVITANOVA – La Cucine Lube fa valere la legge dell’Eurosuole Forum superando la Rana Verona per 3-0 (27-25, 25-19, 25-14), undicesimo successo stagionale in altrettante partite tra campionato, Challenge Cup e Coppa Italia nel palas più che mai amico. Il successo consente ai biancorossi di portarsi a +3 sugli scaligeri in classifica. MVP il biancorosso Boninfante, che manda in doppia cifra Loeppky (11 punti con 3 ace) e Bottolo (13 punti con 2 ace e 3 muri), top scorer come il veronese Keita (3 ace e 1 muro), unico in doppia cifra nella formazione ospite.

Per lo schiacciatore Bottolo “da parte nostra è stata una partita come ne capitano poche, nel senso che abbiamo giocato bene in tutti i fondamentali, riuscendo a battere come volevamo nei momenti importanti e a difendere quando serviva. Siamo molto contenti e soddisfatti perché davvero quest’oggi abbiamo concretizzato sul campo tutto il lavoro svolto in allenamento”. Nel prossimo turno trasferta a Cisterna domenica alle 19.

Grande impresa della Yuasa Grottazzolina che sbanca il campo di Padova per 3-1, aggiudicandosi uno scontro diretto fondamentale per la classifica. Ancora senza Petkovic la Sonepar parte forte, poi è costretta a subire il ritorno di una Grottazzolina che si rimette in carreggiata e inizia a spingere in tutti i fondamentali. Tatarov (MVP) alla Kioene Arena hanno beneficiato della spinta di oltre 150 sostenitori giunti dalle Marche. Nel prossimo turno contro Taranto ci sarà ancora uno scontro diretto in casa domenica alle 19.

Nulla da fare per Megabox Vallefoglia, battuta 3-1 sul campo della UYBA Busto Arsizio nonostante il ritorno di Simon Lee a disposizione e alla fine autrice di 14 punti. La formazione biancoverde vede staccarsi le avversarie nella lotta per le posizioni alle spalle delle quattro big. Con il successo la Eurotek Uyba scappa a +8, e le vittorie di Bergamo a Talmassons e di Chieri a Firenze consentono alle altre due squadre nel mirino delle biancoverdi di allungare a otto e nove lunghezze. Dopo un inizio choc, la Megabox ha giocato alla pari gli altri tre parziali, aggiudicandosi il secondo con autorevolezza e sciupando troppo nel finale del quarto, perduto ai vantaggi dopo non aver concretizzato tre palle per arrivare al tie-break. Sabato match interno alle 20.30 contro Talmassons.

Risorge la Cbf Balducci Macerata in A2F che nel big match contro Messina ha dimostrato di saper soffrire imponendosi 3-1. Perso il primo set la squadra ha reagito vincendo il 2’ e recuperando nel 3’ e 4’ set dimostrando di aver imparato a rimontare e a gestire. Tre punti pesanti forse molto più del valore numerico con Bulaich Mvp e Fiesoli schierata da opposto nel 3’ e 4’ set al posto di Decortes. Domenica prossima ancora un big match a Brescia.

In A2 maschile si gioca nel giorno dell’Epifania: la Smartsystem Essence Hotels Fano ospita alle 18 Cantù mentre Macerata gioca in Sicilia ad Aci Castello alle 16.