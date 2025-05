Pallavolo, Cucine Lube alla conquista della “bella”

Dopo il 3-0 subito nel 3’ atto della Finale scudetto a Trento la squadra di Medei punta ad arrivare fino in fondo riportando la serie in casa dell’Itas per la decisiva gara 5. Eurosuole Forum sold-out da giorni

CIVITANOVA – Comunque vada sarà l’ultima partita casalinga dell’anno di una stagione che, almeno alla vigilia, sembrava destinata a finire molto prima. E invece, merito di un gruppo cresciuto esponenzialmente nel corso della stagione e che ha trovato fiducia e certezze, il popolo biancorosso è pronto a spingere la squadra ad un’altra impresa e a fare dell’Eurosuole Forum il solito fortino quasi inespugnabile per rimandare il verdetto tra le Dolomiti.

Gara 4 della Finale Scudetto si gioca stasera 7 maggio alle 20.30 con diretta su Rai Sport e DAZN, contro l’Itas Trentino che ha il 1’ di due match point per vincere lo scudetto. Capitan Fabio Balaso e compagni hanno l’obbligo di centrare la ventunesima vittoria casalinga stagionale su 23 partite al Palas in tutte le competizioni. In caso di successo dei biancorossi si allungherebbe la serie con la “bella” in programma domenica 11 maggio in Trentino. Per proseguire l’inseguimento dell’ottavo tricolore la Lube deve vincere due match.

A infondere energie ulteriori e positività tra gli italiani del gruppo biancorosso, è arrivata la notizia delle convocazioni in Nazionale di Fabio Balaso, Mattia Boninfante, Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo da parte del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi in vista della VNL 2025.

In un palas civitanovese esaurito da giorni dirigeranno Zavater e Simbari.

Dice lo schiacciatore Erik Loepkki canadese subentrato in gara 3 a Trento: «Per me è una soddisfazione giocare la seconda serie di Finale Scudetto di fila dopo quella dello scorso anno con la maglia di Monza. Siamo sotto con l’Itas, ma non dobbiamo abbatterci e tanto meno arrenderci. Possiamo rialzarci tra le mura amiche e giocarci il tutto per tutto nell’eventuale Gara 5 a Trento». Insomma, Loepkki sa come si fa anche se l’auspicio è che finisca diversamente da come fu la sua serie scudetto l’anno scorso. Le due squadre si conoscono alla perfezione e quello in scena stasera è l’incrocio numero 8. I 7 precedenti sono 2 in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Trento), 1 nella Semifinale del Mondiale per Club (vittoria Trento), 1 nella Semifinale della Coppa Italia (successo Civitanova), 3 in Finale Scudetto (2 successi Trento, 1 successo Lube).

Ex del match Gabi Garcia Fernandez a Civitanova nel biennio 2021/22-2022/23, Nicola Pesaresi a Civitanova nel 2016/17, Kamil Rychlicki a Civitanova nel biennio 2019/20-2020/21. Marko Podrascanin a Trento dal 2020/21 al 2023/24.