Pallavolo, la Cucine Lube ospita Verona

La Cucine Lube comincia il nuovo anno in Superlega con il turno all’Eurosuole Forum domenica 5 gennaio contro Rana Verona alle 15.20. Il morale della squadra di Medei è alto dopo la vittoria contro l’Allianz Milano per Quarti di Del Monte® Coppa Italia che ha consentito ai cucinieri di staccare il pass per la final four del prestigioso trofeo nazionale dalla quale mancava da 3 anni. Si giocherà il 25 e 26 gennaio all’Unipol Arena di Bologna. In Emilia i cucinieri se la vedranno in Semifinale contro l’Itas Trentino che ha eliminato la Cucine Lube nella semifinale del Mondiale per Club in Brasile.

La Yuasa Grottazzolina ripartirà sul campo di Padova alle 17, scontro diretto da non fallire. Il momento è ottimo per i ragazzi di Ortenzi e le vittorie con Monza e Modena ma anche il punto a Verona inducono all’ottimismo e la squadra crede fortemente nelle proprie capacità. In classifica i veneti hanno 4 punti più di Fedrizzi (uno degli ex) e compagni ma con Petkovic (altro ex con Mattei) a disposizione il blitz esterno è possibile. Al match contro Padova seguirà un altro scontro diretto con Taranto.

La Megabox Vallefoglia, eliminata come da pronostico dalla Coppa Italia per mano della corazzata Imoco Conegliano, riparte in A1F con la trasferta sul campo della sorprendente UYBA Busto Arsizio. Dopo un avvio negativo e l’esonero di coach Caprara, sotto la guida di Enrico Bartolini le bustocche hanno infilato una striscia molto positiva che ha fatto loro chiudere l’anno al settimo posto con 5 punti in più della Megabox pur venendo eliminate a Novara in Coppa Italia. Si gioca domenica alle 17. Ex di turno tra le file delle padrone di casa la palleggiatrice Francesca Scola.

In contemporanea ha un turno importantissimo la Cbf Balducci Macerata in A2F. Le arancionere di coach Lionetti ospitano Messina. La sconfitta nel turno di Santo Stefano a San Giovanni in Marignano pesa perché è l’ennesimo scontro diretto che Fiesoli e compagne hanno lasciato alle avversarie. L’impressione è che questo match possa essere un crocevia importante per la stagione arancionera e, anche se tutto è ancora possibile considerando che deve finire ancora il primo girone e giocarsi tutta la Poule Promozione, gli indizi circa le difficoltà della squadra preoccupano seriamente l’ambiente che necessita di un’iniezione di fiducia che solo un risultato di prestigio più dare. Il match con Messina è l’occasione giusta anche se le siciliane si presentano con un paio di nuovi innesti da valutare nella competitività, che ne accrescono le rotazioni.

Il derby di fine anno di A2 maschile ha sorriso alla Smartsystem Essence Hotels Fano passata a Macerata al tiebreak. I virtussini in classifica sono a 22 punti in zona tranquilla mentre resta nei guai la Banca Macerata Fisiomed Macerata in piena zona salvezza. Entrambe scendono in campo all’Epifania, Fano ospitando alle 18 Cantù, occasione d’oro per allungare su quelle che seguono e restare agganciata al treno del centro-classifica, mentre Macerata con la lunga trasferta siciliana ad Aci Castello alle 16. La squadra di Montagnani è infarcita di big, da Sabbi a Saitta ai marchigiani Bartolucci e Lucconi. La A3 Maschile invece è ancora ferma ripartirà nel weekend successivo come la serie B.