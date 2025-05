Pallavolo, la Cbf Balducci ha già voltato pagina

MACERATA – Le molte attestazioni di stima ricevute dalle istituzioni hanno reso speciali i festeggiamenti per la promozione in serie A1 della Cbf Balducci Macerata. Per la seconda volta in pochi anni la società arancionera si misurerà con le migliori squadre del campionato italiano che ha dimostrato di esprimere la migliore pallavolo nel mondo sia come nazionale, essendo campioni olimpici in carica, sia a livello di club con tre formazioni italiane, Conegliano, Milano e Scandicci sul podio della Champions League giocata nello scorso weekend a Istanbul.

La squadra ha già avuto il rompete le righe e per prepararsi ad una A1 nella quale tornerà il derby delle Marche con la Megabox Vallefoglia e per coltivare legittime aspirazioni a rimanerci occorrerà un roster competitivo e all’altezza della categoria.

Niente spese folli, qualche conferma e l’auspicio di scegliere i profili giusti che serviranno a coach Lionetti per giocarsela con le altre contendenti alla salvezza.

La prima a salutare anche per il ruolo che ha avuto è stata capitan Fiesoli. La toscana ha giocata 4 stagioni nelle Marche, tre delle quali da capitano e, anche se quest’anno ha recitato un ruolo da comprimaria essendo uscita presto dal sestetto titolare in luogo della coppia Battista-Bulaich, è sempre stata utile alla squadra, funzionale al progetto anteponendo gli interessi del club al quale è molto legata alle ambizioni personali. Per questo il congedo è stato con tutti gli onori.

«La CBF Balducci HR ringrazia Alessia Fiesoli per aver contribuito a scrivere pagine importanti della storia del Club come le due promozioni in Serie A1, conquistate con le vittorie nei Playoff di A2 del 2022 e del 2025, e la prima storica partecipazione nel massimo campionato 2022/23».

Sulla porta della sede della Hr Volley è affisso un cartello “lavori in corso” per allestire la squadra. Tra le indiziate a rimanere c’è la diagonale principale Bonelli-Decortes. Su di loro si poggerà probabilmente la nuova Cbf. Tutti da definire gli altri ruoli. Fiesoli non dovrebbe essere l’unica schiacciatrice destinata a lasciare. Battista sembra già lontana da Macerata, Bulaich potrebbe rimanere con un ruolo più tattico anche se l’argentina ha dimostrato di far fatica a mettersi in ritmo entrando dalla panchina e potrebbe prediligere un ruolo da protagonista in un altro club di A2. Caruso ha parecchi estimatori. Busolini ha bisogno di giocare dopo l’anno di stop, Morandini ha dimostrato che a questo livello ci può stare e cercherà fiducia in altre realtà.

Il Ds Storani è al lavoro con coach Lionetti. Si battono molte piste ma aver già praticamente sistemato la quota italiane consente al club di operare a tutte le latitudini.