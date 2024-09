Pallavolo, la Cucine Lube vince il primo derby stagionale

CIVITANOVA MARCHE – Primo test stagionale e Lube un po’ più avanti rispetto alla Yuasa Battery. Allenamento congiunto, disputato davanti a 900 spettatori, con buona rappresentanza ospite, tra i due club marchigiani di Superlega che torneranno a lavorare insieme il 6 settembre e l’11 settembre.

Tre set appannaggio della squadra di Medei (25-20, 25-19, 25-22) che allunga anche nel quarto set (25-19), a completamento dell’allenamento congiunto a tratti anche spettacolare e da applausi.

Per Ortenzi, coach della Yuasa Battery Grottazzolina: «Sappiamo che dobbiamo misurarci con un livello di gioco molto alto. Su alcune cose dobbiamo lavorare tanto e crescere tanto. Abbiamo fatto fatica a gestire alcune situazioni di gioco, soprattutto nei momenti più importanti di tutti i set. Anche qui siamo chiamati a lavorare».

«C’è stata tanta differenza al servizio e nella gestione di alcune palle sporche – insiste il tecnico ospite – dove la Lube è un po’ più avanti di noi e anche più brava nella gestione di queste particolari situazioni. Questo test deve essere qualcosa che dà la misura di dove siamo e dove dobbiamo lavorare, ovviamente senza fare troppi drammi». Yuasa Battery senza l’opposto Petkovic, in permesso, e con capitan Vecchi in panchina per infortunio. Da considerare che Demyanenko e Cvanciger si sono aggregati al gruppo solo in settimana. Ortenzi in avvio si è affidato alla diagonale Zhukouski-Cvanciger, Mattei e Demyanenko al centro, Antonov e Fedrizzi in banda, Marchisio libero. Nel corso del test sono stati schierati Tatarov, Comparoni, Marchiani, Cubito.

Per la Lube assente l’opposto Adis Lagumdzija, atteso nei primi giorni di settembre. In panchina Alex Nikolov, a riposo, e Barthelemy Chinenyeze, rientrato in settimana dalla Francia dopo il trionfo alle Olimpiadi. In avvio Lube in campo con Boninfante al palleggio e Dirlic opposto, Loeppky e Bottolo laterali, Tenorio e Gargiulo al centro, Balaso libero.

CUCINE LUBE – YUASA BATTERY 3 – 0 (25-20, 25-19, 25-22).

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze n.e., Gargiulo 7, Loeppky 8, Orduna, Bisotto, Balaso, Boninfante 3, Poriya 6, Larizza 2, Nikolov n.e., Dirlic 9, Bottolo 7, Tenorio 5. All.: Medei.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski, Antonov 4, Cubito, Vecchi n.e., Demyanenko 4, Mattei, Comparoni 3, Fedrizzi 7, Marchiani, Cvanciger 3, Tatarov 8, Marchisio. All.: Ortenzi.