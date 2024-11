Pallavolo, la Cucine Lube cade anche a Perugia

In un weekend di sole sconfitte per la pallavolo marchigiana di serie A maschile e femminile, ottiene un punto solo Civitanova nel super classico a Perugia, dopo essere andati avanti 0-2. Male le altre

CIVITANOVA – Prosegue la striscia nera in trasferta della Cucine Lube che a Perugia va avanti 0-2 per poi perdere al tiebreak 3-2. I cucinieri salgono a quota 10 mentre Perugia è a 16 a un punto da Piacenza. Col ritorno di Giannelli nella regia dei campioni umbri, in panchina nel 1’ set, tutto è stato più difficile per i cucinieri. Coach Medei ha inserito anche Nikolov sulla via del recupero per Bottolo nel corso del match. Lagumdzjia il più continuo dei biancorossi. In campo anche Orduna e Gargiulo.

La Yuasa Grottazzolina fa bella figura contro i campioni d’Europa in carica ma non raccoglie punti. Al PalaSavelli vince Trento 1-3 in una partita nella quale la squadra di Ortenzi ha dimostrato grande cuore e, raccogliendo zero punti, fa il pieno di rimpianti.

In A1 Femminile, dopo la sconfitta mercoledì nel turno infrasettimanale in casa contro l’Imoco Conegliano, la Megabox Vallefoglia cade anche a Bergamo al 3’ successo di fila. Nulla da fare per le biancoverdi di coach Pistola troppo fallose contro un avversario in stato di grazia. Il match era uno scontro diretto per le posizioni a ridosso delle prime. Tra le padrone di casa, eccellente la prova delle due centrali Strubbe (MVP con 10 punti, il 50% in attacco e 5 muri) e Manfredini (16 punti, 69% in attacco e 5 ace), top scorer Cesè Montalvo con 17 punti. Per la Megabox 21 punti per Lee e 14 per Bici e Weitzel, prestazioni vanificate dai 29 errori complessivi.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata cade (3-1) anche contro l’Akademia Messina, altra big del girone A. Dopo la sconfitta interna per mano di San Giovanni in Marignano serviva il riscatto per le ragazze di Lionetti ma l’avversario si è dimostrato molto determinato e arcigno. Le arancionere tengono testa alle siciliane nei primi due set, per poi cedere ai colpi di attacco di Modestino (MVP del match con 19 punti) e compagne nel terzo e quarto parziale, nonostante i 18 punti di Decortes, i 13 di Battista e i 9 muri di squadra: Messina attacca al 45% contro il 36% delle maceratesi.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano cade in casa (1-3) per mano di Brescia. Partita dai due volti per la Smartsystem Essence Hotels Fano che, dopo un prima parte di gara contratta, reagisce e rischia di portare al tie break la più attrezzata Brescia che fa suo il match dopo oltre due ore di battaglia. In classifica i virtussini restano a quota 5.

La Banca Macerata Fisiomed reduce dalla vittoria in trasferta evidenzia ancora le sue fragilità e cede a Reggio Emilia 3-0: 26-24; 25-23; 25-21. La classifica resta precaria a quota 6 punti nella parte bassa insieme a Cantù, una lunghezza sopra Fano.

In A3 Maschile la The Begin Ancona incassa la seconda sconfitta esterna consecutiva e, dopo aver lasciati i 3 punti a San Donà di Piave ha fatto altrettanto a Mantova per 3-0 con parziali a 15-22-16. Prossimo turno in casa contro Cagliari.