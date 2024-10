Ancona, si rinnova la collaborazione tra Estra e Mantovani Volley

ANCONA – Si rinnova e si consolida la partnership tra Estra e la Mantovani Volley, società sportiva di Ancona punto di riferimento per la pallavolo femminile, impegnata con la prima squadra, composta da ragazze nate tra il 2006 e il 2010, nel campionato di Serie D.

Quest’anno il gruppo, primo operatore delle Marche nel settore energetico, sarà co-main sponsor del club per l’intera stagione, iniziata sabato scorso, 12 ottobre, con la sfida casalinga contro la Pallavolo Fabriano. Alla partita, disputata al palazzetto di via Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere di Posatora, era presente anche la consigliera d’amministrazione di Estra, Maria Cristina Rossi.

«Siamo orgogliosi – ha affermato il presidente della società, Stefano Pasqualini – di ricevere l’appoggio di un’azienda importante, leader nel suo settore, come Estra, che tanto sta facendo per sostenere lo sport nelle Marche e non solo. Lo scorso anno siamo entrati per la prima volta nel suo circuito di aiuti e faremo di tutto per onorare questa partnership. Come società, siamo impegnati a promuovere la cultura e i valori dello sport concentrandoci sulla crescita personale e tecnica delle giovani atlete. Puntiamo a diventare punto di riferimento nella pallavolo femminile a livello locale e provinciale, valorizzando al contempo il settore giovanile in rosa come fucina di nuovi talenti».

Fondata nel 1982 da don Giancarlo Sbarbati, della Parrocchia Cristo Divino Lavoratore, la Mantovani Volley, che conta 140 tesserate, intende avvicinare le ragazze al mondo della pallavolo attraverso un progetto che non le costringa a cercare fuori città quei miglioramenti che possono ottenere in casa. Per questi motivi la società ha ottenuto il riconoscimento di Scuola Federale di Pallavolo da parte della Fivap.

Grande soddisfazione viene espressa dalla consigliera d’amministrazione di Estra, Maria Cristina Rossi: «Anche quest’anno – ha commentato – torniamo al fianco della Mantovani Volley, con cui condividiamo l’amore per lo sport e l’attenzione verso i giovani. Da sempre siamo vicini ai valori sociali e sportivi delle Marche, accompagnando nel loro percorso quelle realtà che si distinguono sia per lo sviluppo delle qualità sportive che per la cura dei ragazzi nella loro formazione personale».