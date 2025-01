Montemarciano: Uscho, maialino vietnamita coraggioso in cerca di libertà

MONTEMARCIANO – Chi non ricorda le avventure di “Babe Maialino coraggioso”, il simpatico porcellino dall’intelligenza non comune deciso a non arrendersi al ruolo per cui tutti i suini sono allevati? Ecco. Uscho gli somiglia molto in intraprendenza, coraggio e voglia di libertà.

Uscho è un maialino vietnamita nero, di circa 4 mesi, scappato dalla casa dei suoi padroni, a Chiaravalle, prima di Natale e per nulla intenzionato a tornarci. Gironzola audace per Montemarciano, tra le frazioni Gabella e Marina in particolare. Ormai è diventato la mascotte del paese, tanto che i suoi avvistamenti sono condivisi sui social e gruppi di cittadini. In paese si è preoccupati della sua sorte, convinti che non abbia alcuna voglia né di farsi catturare né di tornare a casa. Chi lo avvista gli scatta una foto o registra un filmato indicando e condividendo la zona con un monito ben preciso: «chi passa di là faccia attenzione, dovesse attraversare la strada all’improvviso, state attenti a non investirlo». E’ così piccolo e tenero, che ormai è di famiglia. C’è chi invoca l’intervento dei Carabinieri Forestali per catturarlo e chi invece sostiene che abbia finalmente conquistato la sua libertà e vada lasciato in pace. Altri si preoccupano che in cerca di cibo possa devastare gli orti, altri ancora temono per la presenza di lupi che in zona hanno già fatto strage di capre e ci andrebbero a nozze con un bel porcellino tenero che si aggira tutto solo per le campagne.

Qualcuno nei giorni scorsi ha anche avvisato la Polizia locale. Intanto lui scorrazza indisturbato, spesso si aggira a Marina vicino al Vivaio Flora, oppure alla Gabella in via Molinello, via Brecciata e la salita di via Vigneto. Quando incrocia qualche auto sfreccia via velocissimo e sparisce nella vegetazione, imprendibile e inavvicinabile, coraggiosamente fiero della sua conquistata libertà.