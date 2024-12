Maltempo a Senigallia e dintorni, aperto il COC per i disagi diffusi sul territorio

SENIGALLIA – Aperto il COC, il centro operativo comunale, a Senigallia e Trecastelli per via dell’ondata di maltempo che sta interessando la vallata Misa, Nevola e Cesano. Lo hanno predisposto i sindaci Massimo Olivetti e Marco Sebastianelli per fronteggiare le criticità che in queste ore si stanno moltiplicando a causa del forte vento, della pioggia continua e degli allagamenti che si sono verificati in un po’ in varie zone del territorio vallivo.

Il monitoraggio della situazione meteo era stato attivato già da ieri sera, data l’allerta meteo diffusa dalla protezione civile regionale. Al momento le condizioni più difficili riguardano l’area del Cesano, a Senigallia, con il sottopasso completamente allagato e il livello del fiume Cesano particolarmente alto. Il comune senigalliese, sin dalle prime ore della notte, ha attivato le squadre dei reperibili e dei volontari: il monitoraggio delle aste fluviali del Misa, del Cesano, dei corsi d’acqua secondari nonché di tutto il territorio prosegue costantemente.

Diversi gli alberi caduti in strada: non solo rami spezzati dunque ma intere alberature crollate sotto le sferzate del vento. Disagi a Senigallia in via Cagli a Cesanella e lungo la provinciale 12, a Cannella di Senigallia (percorribile con senso alternato di circolazione); via Fontenuovo non è percorribile a causa di due rami caduti sulla sede stradale; via Castelli non è percorribile per rami sulla sede stradale; strada San Bonaventura Filetto non è percorribile. Anche in strada del Cavallo Montirone ci sono difficoltà alla circolazione per un albero sulla sede stradale da rimuovere. A Ripe di Trecastelli è stata chiusa via Vallisce, mentre a Corinaldo sono registrate difficoltà soprattutto in strada delle Grazie, via San Bartolo e via Madonna del Piano. Chiusura al traffico di via Montoro a Ostra a causa della presenza di rami sulla carreggiata.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini perché prestino la massima attenzione negli spostamenti, non sostino sotto gli alberi o in luoghi dove potrebbero per il vento cadere materiali posti in alto. Almeno fino alla metà della giornata le previsioni annunciano maltempo.