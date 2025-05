Ancona, i consiglieri Rubini e Pesaresi: «Subito il blocco della pesca del mosciolo selvatico»

ANCONA – La situazione del mosciolo selvatico di Portonovo è gravissima, a giorni è attesa la decisione della Regione Marche per fermare la pesca dell’eccellente mitilo che cresce intorno alla baia anconetana.

Intanto c’è l’intervento di Francesco Rubini e Carlo Pesaresi, esponenti della sinistra e del centrosinistra anconetani e consiglieri comunali (Rubini è anche vicepresidente), che accendono i riflettori sulla situazione del mosciolo con una nota: «Che la situazione del mosciolo fosse più grave del previsto era facilmente immaginabile – scrivono –. Scienziati, operatori e cittadinanza già da tempo denunciano una situazione pericolosa chiedendo interventi strutturali per impedire il peggio. Proprio per queste ragioni, sulla base del lavoro prodotto dal tavolo tecnico voluto dal Sindaco Silvetti, abbiamo portato in consiglio una mozione per chiedere alla politica di fare la sua parte. Non c’è più tempo da perdere.

La tutela del mosciolo selvatico del Conero è una necessità, non solo sul piano ambientale, sociale ed economico, ma lo è anche sul piano storico e identitario per la nostra città. Occorre quindi agire in fretta, a partire dal blocco della pesca per la stagione estiva prossima, così come chiesto a gran voce dalla comunità scientifica e da Slow Food. Sospendere la pesca oggi significa tentare di evitare il peggio per iniziare a lavorare ad un modello futuro di tutela e prelevamento della risorsa capace di coniugare sostenibilità ed economicità. Chiediamo inoltre che si tenga fede anche agli altri impegni previsti nella nostra mozione approvata in consiglio: sostegno alle attività di ricerca scientifica, campagne di sensibilizzazione sul tema, riapertura del dibattito su strumenti amministrativi di tutela e conservazione della costa del Conero».

Inevitabile il riferimento all’istituzione dell’area marina protetta del Conero, su cui però fino a poco tempo fa l’attuale opposizione in consiglio comunale era divisa: «Tra questi, anche alla luce di quanto sta accadendo, è sempre più urgente tornare ad affrontare il tema dell’istituzione dell’area marina protetta del Conero. Di fronte ai cambiamenti climatici che stanno attraversando l’intero pianeta non possiamo più rimanere inermi, occorre agire e farlo a partire dai nostri territori. La tutela del mosciolo, e più in generale del nostro eco sistema locale, può essere una grande occasione per costruire un futuro diverso».

