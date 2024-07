Senigallia in lutto per Nicola Gandini

SENIGALLIA – Stava andando al lavoro in moto il 25enne sfortunato protagonista dell’incidente di ieri, venerdì 12 luglio a Cesanella di Senigallia. Nicola Gandini era in sella alla sua moto, quando per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato prima con un’auto che effettuava una manovra e poi con una in sosta lungo la statale adriatica nord.

Terribile l’impatto della Kawasaki contro una Opel Corsa ferma davanti alla pizzeria Mawari. L’auto è rimasta gravemente danneggiata dall’impatto del 25enne contro il lunotto posteriore. La sfortunata direzione sembra sia la conseguenza del tocco con una Citroen che stava svoltando a sinistra per entrare nell’area dei parcheggi a fianco della pizzeria.

I soccorsi , da parte prima di un medico in transito e poi del 112, non hanno portato a nulla: non è stato possibile salvare la vita al 25enne che lavorava in un bar gelateria a Marotta di Mondolfo. Il traffico è stato deviato sul lungomare Mameli per permettere soccorsi e rilievi da parte della polizia locale di Senigallia che dovrà accertare se fosse stato tentato un sorpasso azzardato o se sia stata l’auto a girare improvvisamente.

La camera ardente è stata allestita all’ospedale di Senigallia in attesa di poter celebrare il funerale.