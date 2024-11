Edilizia popolare a Senigallia, 24 nuovi appartamenti tra San Silvestro e Marzocca

Consegnate le unità abitative costruite dall'Erap Marche, ma nuovi progetti sono in via di realizzazione

SENIGALLIA – Sono 24 gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata che sono stati consegnati alle persone assegnatarie tra San Silvestro e Marzocca. Due interventi che danno una timida risposta all’esigenza abitativa – un’emergenza per chiamarla col suo termine più appropriato – per otto famiglie nella frazione collinare e sedici in quella costiera.

A San Silvestro Erap Marche ha completato la riqualificazione dell’ex sito scolastico con la costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica agevolata. L’intervento ha previsto la demolizione della scuola esistente, dismessa e fatiscente, con la progettazione del nuovo edificio impostato secondo criteri di sviluppo sostenibile ed efficienza energetica. Costituito da due corpi edilizi, si elevano per due piani fuori terra, ed uno interrato per le autorimesse. Le unità abitative sono organizzate con superficie variabile da 52 a 77 mq. Gli alloggi hanno accessi indipendenti e spazi accessori e pertinenziali esclusivi: le unità del piano terra sono dotate di giardini, mentre quelle del primo piano usufruiscono di logge solari, soppalco e solarium. Gli impianti sono prevalentemente a “fonti rinnovabili”: riscaldamento individuale, costituito da un sistema a “Pompa di calore ad inverter” e pannelli radianti a pavimento – produzione di acqua sanitaria con pannelli solari – ventilazione meccanizzata – fotovoltaico e recupero delle acque piovane tramite cisterna interrata.

Come ha detto il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti rivolgendosi agli assegnatari, «contribuirà anche a ripopolare la frazione di San Silvestro oltre che fornire agli aventi diritto un bellissimo alloggio nel quale sviluppare i propri progetti di vita». «Si tratta di un progetto anche di notevole valore sotto l’aspetto architettonico – ha detto Saturnino Di Ruscio Presidente di Erap Marche – che soddisfa le esigenze delle famiglie. La cerimonia di consegna delle chiavi è sempre un momento di conclusione di un progetto per noi anche se Erap resta responsabile della manutenzione. Agli inquilini chiediamo la massima attenzione e cura dell’immobile e di conservarlo come se fosse di loro proprietà».

In viale Maratea, nella frazione di Marzocca si è conclusa lo scorso agosto la realizzazione di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, oltre a locali interrati da destinare ad autorimessa e locali condominiali. Gli appartamenti sono distribuiti su due corpi di fabbrica (otto per ciascuno) e su tre piani, serviti entrambi da un corpo scala ed ascensore. L’accessibilità alle residenze avviene dalla strada principale, con rampe pedonali accessibili anche ai disabili e una rampa veicolare di accesso alle autorimesse. Il taglio degli alloggi prevalente è di una superficie netta di 72 mq (10 alloggi), a cui si aggiunge un taglio di 42 mq (4 alloggi) e di 88 mq (2 alloggi). L’impianto è dotato di pannelli solari. Tutto attorno l’edificio è circondato da area verde di uso pubblico e di area verde a servizio dell’edificio E.R.P. in parte come corte condominiale ed in parte come corte esclusiva degli appartamenti del piano terra.

In questo caso i tempi si erano allungati per via di alcuni problemi si erano verificati con la ditta aggiudicataria dell’appalto, che ha subito un processo fallimentare in corso d’esecuzione dei lavori. Rimanevano quindi da ultimare alcune categorie di opere, tra cui anche parte delle opere impiantistiche. L’Ente è dovuto intervenire affidando i lavori di completamento ad altre ditte edili ed impiantiste.