Senigallia, ubriaco colpisce una donna incinta e poi minaccia gli agenti

SENIGALLIA – Ubriaco, dà in escandescenze all’interno di una struttura assistenziale nel centro abitato di Senigallia e poi picchia all’addome una donna incinta. Questo è quanto messo in atto da un uomo di origini straniere, senza fissa dimora, che è stato fermato, non senza difficoltà, dagli agenti di polizia.

L’allarme è partito dalla struttura in cui l’uomo, già noto per numerosissimi precedenti giudiziari e penali, ha creato disordini. In particolare, era in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche nel momento in cui ha dato in escandescenze: ha dapprima, e senza ragione alcuna, cercato di attaccare briga con tutti gli avventori presenti; poi, ha colpito all’addome una donna in stato di gravidanza, ospite della struttura.

Quest’ultima ha accusato un forte dolore, è andata in agitazione, e si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso di Senigallia per accertamenti medici.

Ma l’uomo non si è fermato qui: una volta intervenuti gli agenti della polizia di Stato, impegnati nell’attività di controllo del territorio, se l’è presa con gli operatori in divisa: li ha minacciati e ha cercato di colpirli.

Da qui la denuncia a piede libero per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Sono al vaglio ulteriori ipotesi di reato nonché l’applicazione di misure di prevenzione.