Bici e viaggi slow, al via oggi a Castelleone di Suasa W! Il Festival delle Cicliste per caso

CASTELLEONE DI SUASA – Via alla tre giorni dedicati alla bicicletta e a chi ama le due ruote per un mondo sostenibile e inclusivo. W! Il Festival delle Cicliste per caso è iniziato oggi nel territorio suasano, ricco di arte e paesaggi, ambiente da tutelare e storia da conservare, ma si estenderà per la valmivola, fino a domenica 23 giugno.

A dare il via al festival Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, note come Cicliste per caso, hanno voluto infondere alcuni dei valori a loro più cari, a partire dalla bici come simbolo di uno stile di vita. Al centro dell’evento incontri con Giorgia e Laura, aka le Lesbikee, Ilaria Fiorillo, Giulia Baroncini, Serena Cugno, Morena Tartagni, Ilenia Zaccaro. Ospite d’onore la scrittrice e attivista per i diritti delle donne Lorella Zanardo che, in occasione del 15° anniversario dall’uscita del suo celebre documentario “Il Corpo delle donne”, parlerà di rappresentazione delle donne nei media.

Nel programma anche numerosi workshop, dedicati a cicloamatrici e cicloamatori esperti e in erba, con consigli su come creare tracce per i viaggi, dritte per viaggiare con bambini al seguito e nozioni su come allestire una bicicletta, in collaborazione con Givi Bike. E ovviamente uscite in bicicletta. Sabato 22 giugno, la W! Gravel Ride Cingolani porterà i partecipanti alla scoperta della splendida Val Mivola, un museo diffuso e un parco naturale che si estende dalle colline appenniniche alle coste dell’Adriatico. I partecipanti pedaleranno tra borghi medievali come Corinaldo, Arcevia e Ostra, e potranno ammirare la suggestiva Rotonda a Mare di Senigallia. Prevista anche una pedalata dedicata ai più piccoli, e vari tour guidati più brevi per visitare alcuni dei gioielli del territorio durante tutto il weekend.

Non solo ciclismo, ma anche musica e divertimento: il festival ospiterà concerti con i No Longer Player, il terzetto di “musi-ciclisti” di Cattolica che tra una canzone e l’altra racconteranno il loro “Torno a casa tour” e dj set con DJ Rac B2B Candy Cox, un’area food e un partner village.

L’ingresso al festival è gratuito, previa registrazione da effettuarsi in loco. Alcune iniziative sono invece a pagamento, come le passseggiate in bicicletta. I partecipanti sono stati invitati ad arrivare al festival in bicicletta o usando mezzi sostenibili, portando con sé la tenda per un’esperienza indimenticabile sotto le stelle.

Il programma completo è disponibile sul sito www.ciclistepercaso.com.