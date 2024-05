Castelleone di Suasa, manca un mese a W! Il Festival delle Cicliste per caso

Fervono i preparativi per l'esperienza dedicata alla bicicletta come simbolo di libertà, emancipazione (femminile), inclusione e turismo sostenibile

CASTELLEONE DI SUASA – Fervono i preparativi per l’evento dedicato al cicloturismo e a quella cultura della bicicletta che promuove una valorizzazione del territorio, lenta ma consapevole. E’ W! Il Festival delle Cicliste per caso, un’esperienza di tre giorni tra eventi gratuiti, talk, workshop, concerti e molto altro ancora per parlare di libertà, emancipazione femminile, inclusione e rispetto per l’ambiente.

Manca esattamente un mese all’evento, che si terrà dal 21 al 23 giugno, nell’anfiteatro romano di Castelleone di Suasa: un’occasione unica per vivere la passione per il ciclismo in un contesto di grande valore storico e culturale.

Numerosi i workshop e i laboratori, dedicati a cicloturisti esperti e in erba, dove si scoprirà come creare tracce per i viaggi, quali sono i “tips and tricks” per viaggiare con bambini al seguito, o ancora come allestire una bicicletta. Trai diversi i talk in programma: Morena Tartagni, pioniera del ciclismo femminile in Italia, presenterà la sua biografia “Volevo fare la corridora”; Ilenia Zaccaro racconterà del suo viaggio in solitaria in Sudamerica; Giulia Baroncini parlerà degli 8.000 km percorsi in sella da Milano a Chicago sulle orme di Luigi Masetti, il primo ciclo-viaggiatore italiano. La superospite di quest’anno sarà l’attivista e saggista Lorella Zanardo, con il suo documentario “Il Corpo delle donne”; non mancherà inoltre un momento dedicato ad Alfonsina Strada, la prima (ed unica) donna ad aver partecipato al Giro d’Italia maschile esattamente cento anni fa, nel 1924.

Se qualche settimana fa era stato annunciato il programma di massima, ora che ci si avvicina all’evento ecco arrivare altre novità! Tra queste spicca la W! Gravel Ride Cingolani, che si arricchisce grazie alla partnership con Cingolani Bike Shop che si unisce a Givi Bike tra i sostenitori della manifestazione. Il pacco gara per gli iscritti includerà gadget griffati Specialized e Cingolani, uno sconto sugli acquisti su Givi Bike e il Bundle Regione Marche di Komoot, l’app con cui è stato tracciato il percorso. Cingolani Bike Shop fornirà inoltre assistenza meccanica alla partenza e durante il percorso. Per concludere in bellezza, una birra omaggio del Birrificio dei Castelli attende i partecipanti al party finale post ride.

E mentre si parla di bellezza, di certo non si potrà mancare al viaggio alla scoperta della Val Mivola: un territorio ricco di storia, cultura e natura, con borghi medievali, chiese barocche, palazzi signorili, sentieri panoramici e spiagge dorate. Infine un grande concerto animerà la tre giorni del festival: sabato sera saliranno sul palco i No Longer Players, musicisti e ciclisti di Cattolica.

Tutte le informazioni per iscriversi al festival e rimanere aggiornati sul programma sono disponibili sul sito web www.ciclistepercaso.com e sui loro canali social. Per info su alloggi e territorio: www.valmivola.com.