Centro per l’autismo, Palazzi: «Dallasta lavora per portarlo a Fano». La replica: «Notizie false, si farà a Pesaro»

PESARO – Centro per l’autismo, botta e risposta sulla sede.

Maruska Palazzi Presidente IV Commissione consiliare Comune di Pesaro attacca la Regione: «La IV Commissione, da me presieduta, si è riunita qualche giorno fa, per incontrare la dottoressa Oriana Verni referente UMEE (Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva), dell’UMEA (Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta) e del Consultorio sanitario del distretto delle 5 Torri, ed anche Andrea Mancini nuovo coordinatore dell’ATS1 (Ambito Territoriale Sociale), ha avuto modo di riportare alla luce questioni messe impropriamente a tacere negli ultimi mesi. Tra queste, la più clamorosa e incomprensibile è stata evidenziata dal consigliere Dallasta che ha espresso la volontà di lavorare in Consiglio regionale per realizzare il centro per l’autismo a Fano.

Il centro è previsto a Pesaro da molti anni con fondi già stanziati e approvati dal Consiglio comunale (che, nel 2022, votò all’unanimità il primo passaggio per realizzare il centro in via Vatielli. Negli scranni c’era lo stesso Dallasta). La Giunta Acquaroli ha utilizzato la sede prevista per realizzare la COT della Sanità (Centro Operativo Territoriale), ovvero un ufficio di coordinamento sanitario, collocabile in altri posti. Tutto questo nel silenzio del consigliere regionale Nicola Baiocchi che però aveva sempre dichiarato di tenere al centro autismo e che si sarebbe portato a compimento, senza mai indicare una sede alternativa. In tutto questo il consigliere Dallasta sembra che lavori per portare il centro, e i 400 mila euro di fondo, a Fano. È illogico che un consigliere sia comunale, sia regionale non lavori a favore della sua città e delle famiglie con figli autistici del territorio».

Palazzi chiude: «La maggioranza del Consiglio comunale continuerà a lottare per avere il centro a Pesaro, e invita i consiglieri regionali della destra pesarese, che hanno permesso di perdere la sede di via Alfano/via Vatielli già individuata, a impegnarsi per risolvere il problema creato».

La replica del consigliere regionale Fi Giovanni Dallasta non tarda: «Sono notizie false quelle su un presunto mio voto a favore di uno spostamento del centro per l’autismo a Fano, chiedo scuse pubbliche in quanto notizia denigratoria nei miei confronti. Chiedo alla Consigliera da chi abbia avuto questa informazione, quale documento può portare a sostegno della sua tesi infangante. Contrariamente a quanto da lei dichiarato, il centro per l’autismo è previsto a Pesaro e qui si farà. Trovo vergognoso che la consigliera Palazzi scelga di attaccarmi proprio sul sociale con notizie inventate, un ambito che dovrebbe esserle caro, anche in ragione del fatto che le ha permesso di approdare in Consiglio comunale».

Per Dallasta «Questo comportamento mina la funzione istituzionale che esercita e a mio parere dovrebbe essere rimossa da un ruolo così delicato che richiede imparzialità e serietà, non strumentalizzazioni che danneggiano temi importanti come il sociale».