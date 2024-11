Scherma, lo jesino Diego Stacchiotti tra gli under 14 di “Un giorno da Campione” coi big del fioretto azzurro

Il campione italiano in carica nella categoria Maschietti è stato convocato per un emozionante ritiro con la Nazionale a Chianciano Terme

È in corso presso il “PalaMontepaschi” di Chianciano Terme il secondo allenamento collegiale della stagione 2024/25 per il fioretto azzurro. Un appuntamento speciale con la presenza, nelle prime quattro sessioni di lavoro, dei detentori dei titoli italiani Under 14 di specialità, tra cui il fiorettista del Club Scherma Jesi Diego Stacchiotti, che hanno vissuto l’esperienza del progetto “Un giorno da Campione”.

Agli ordini del CT Stefano Cerioni e del suo staff, sette vincitori dalla 60^ edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, svoltasi lo scorso maggio a Riccione, sono stati protagonisti di una full immersion dalle emozioni fortissime. Lo jesino, campione italiano in carica nella categoria Maschietti, ha avuto l’opportunità di allenarsi insieme alla Nazionale maggiore tra parte atletica, esercitazioni di gambe-scherma e tantissimi assalti con i loro beniamini, in testa i medagliati olimpici di Parigi 2024 Arianna Errigo, Filippo Macchi, Martina Favaretto, Guillaume Bianchi, Francesca Palumbo e Alessio Foconi.

A Chianciano Terme, per portare il saluto della Federazione Italiana Scherma a grandi e piccoli, è stato presente anche il Presidente federale Paolo Azzi: «È sempre bellissimo assistere a “Un Giorno da Campione”, iniziativa promossa grazie al fondamentale supporto di Kinder Joy of Moving, il progetto di responsabilità sociale voluto da Ferrero. I vincitori dei titoli italiani del GPG vivono un’esperienza unica con gli atleti della Nazionale, tra momenti di ispirazione, apprendimento e condivisione. Esaltando i valori della Joy of Moving, siamo certi di regalare ai ragazzi sensazioni che ricorderanno per sempre, ed è un piacere vedere la loro emozione e quella dei genitori che li accompagnano. Anche la tappa di fioretto è stata un successo, come accaduto qualche settimana fa per la sciabola e a dicembre chiuderemo il cerchio delle tre armi con la spada presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma», le parole del Presidente della FIS.

Così il Commissario tecnico del fioretto azzurro Stefano Cerioni: «Un allenamento importante per noi che iniziamo la stagione post-olimpica e per i ragazzi delle categorie Under 14 che credo custodiranno un ricordo indelebile di questa opportunità. Personalmente non ho mai dimenticato quando da piccolo, come atleta del Gran Premio Giovanissimi, guardavo con emozione ai grandi protagonisti della mia generazione e sono certo che quella vissuta qui a Chianciano sia stata un’esperienza speciale per i GPG di oggi, in gruppo con i campioni ai quali si ispirano e sognando in futuro di essere al loro posto».

«Siamo estremamente orgogliosi dei nostri giovani talenti, come Diego Stacchiotti, che rappresentano il futuro della scherma italiana e del nostro club. La loro passione, dedizione e l’entusiasmo dimostrato in questa esperienza di ‘Un giorno da Campione’ sono un segno tangibile dell’eccellenza che continua a crescere nel nostro vivaio – sono le parole del presidente del Club Scherma Jesi, Maurizio Dellabella – investire sulle nuove generazioni è fondamentale per mantenere viva la tradizione del Club Scherma Jesi, e non ho dubbi che questi giovani atleti, affiancati dai nostri campioni, sapranno portare avanti la nostra eredità di successi. Auguro loro di continuare a sognare in grande e a lavorare con impegno, perché il futuro è loro».

Per i “big”, impeccabili “padroni di casa” con i giovanissimi, l’allenamento collegiale in corso in Toscana rappresenta però anche una fondamentale tappa di preparazione all’esordio stagionale in Coppa del Mondo, previsto sia per il gruppo maschile che per quello femminile dal 21 al 24 novembre a Tunisi, dove saranno in programma le prime competizioni individuali e a squadre del nuovo quadriennio olimpico.