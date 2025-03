Jesi, nuova casa della scherma: a metà giugno il trasferimento

JESI – Assegnazione ufficiale al Club Scherma Jesi della nuova Casa della Scherma di via delle Nazioni e definizione delle tempistiche per il trasferimento delle attività sportive. Questi i temi discussi nell’incontro tenutosi in Municipio a cui hanno partecipato gli assessori allo sport e ai lavori pubblici, Samuele Animali e Valeria Melappioni, con i rispettivi dirigenti di Area, Mauro Torelli e Barbara Calcagni, ed il presidente del Club Maurizio Dellabella insieme al suo vice Stefano Angelelli.

Nel corso del colloquio è stato comunicato che si sono completate le procedure previste dal bando di assegnazione della Casa della Scherma e che pertanto l’assegnazione in gestione al Club Scherma Jesi è divenuta ufficiale.

Nell’informare che sono in dirittura di arrivo i lavori e che si sta predisponendo anche un’area parcheggio, si è poi concordato il trasferimento delle attività sportive dall’attuale palazzetto della scherma di Via Solazzi al nuovo impianto. In base alle indicazioni del Club Scherma, tenuto conto delle attività in corso, è stato individuato metà giugno come il periodo migliore per il trasferimento definitivo dell’attività.

L’amministrazione comunale metterà comunque a disposizione del Club le chiavi fin dall’inizio del mese di maggio, così da poter procedere alle operazioni di spostamento nella maniera più comoda ed agevole possibile.

Al riguardo, si ricorda che la collaborazione tra Comune e Club Scherma Jesi ha già permesso di ottenere un finanziamento di quasi 20mila euro per arricchire le dotazioni tecniche nel nuovo impianto. I fondi sono stati ottenuti partecipando al bando regionale “Contributi per la riqualificazione di impianti e attrezzature per lo sport” a cui ha partecipato il Club Scherma con un progetto cofinanziato dal Comune di Jesi: dalla Regione sono giunti 13 mila euro, mentre altri 6.500 sono stati reperiti dall’amministrazione comunale attraverso il contributo riconosciuto da Viva Energia.



Le risorse sono destinate all’acquisto di macchinari per la preparazione atletica destinati alle categorie giovanili e paralimpiche che saranno installati nella nuova Casa della Scherma. Condivisa l’idea di una inaugurazione ufficiale degna del prestigioso impianto. Per prepararla verranno presi contatti per sondare le disponibilità di Ministero dello Sport, Coni, Federscherma e Regione Marche.