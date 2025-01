Era il 3 gennaio scorso quando Elisa è rimasta senza casa per un violento incendio che ha divorato e reso inagibile l'appartamento in cui viveva insieme alla figlia di 7 anni. Per aiutare mamma e figlia è partita una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme

SAN MARCELLO – L’appartamento in cui viveva insieme alla figlioletta di 7 anni è andato completamente distrutto dalle fiamme, divampate la sera del 3 gennaio. Elisa Polzoni era fuori casa per fortuna, stava rientrando insieme alla sua bambina quando ha visto le fiamme uscire dalle finestre dell’appartamento in via Serra. Ma nonostante quell’immagine choc, che avrebbe segnato chiunque, lei si fa coraggio, guarda il bicchiere mezzo pieno e si ritiene ottimista per il futuro anche grazie alla catena di solidarietà che la sua amica-collega Evelina ha lanciato sulla piattaforma GoFundme.



«Sinceramente non ci avevo pensato – ci racconta Elisa Polzoni, pedagogista di professione – ma l’idea di Evelina, che ringrazio di cuore, di lanciare una raccolta fondi, è stata provvidenziale. Con quei soldi coprirò le spese per la sanificazione della casa, la tinteggiatura e lo smaltimento di rifiuti speciali (in particolare l’isolamento termico in lana di roccia, andato distrutto) mentre gli impianti saranno rifatti dalla proprietà. Poi piano piano, mi arrangerò per i mobili e per i beni che sono purtroppo andati bruciati…».

Nel rogo dell’appartamento – dove Elisa era in affitto – è andata distrutta la maggior parte delle sue cose e quelle di sua figlia: vestiti, scarpe, materiale scolastico della bimba, giochi, materiali con cui lei lavora, PC, letto… insomma da un momento all’altro questa giovane mamma si è trovata solo con un forte odore di fumo e tutte le sue cose non più utilizzabili. «È stato molto brutto per mia figlia vedere i suoi giochi anneriti dal fuoco e ammassati fuori casa, dove siamo tornate il giorno dopo per andare a trovare un vicino di casa cui siamo molto affezionate – spiega – lei è piccolina ma molto sveglia. Le ho spiegato cosa è successo ma aveva già capito tutto. Ha la forza necessaria per guardare avanti. Poi ringrazio le sue amichette che ci hanno dato alcuni giochi, in attesa di sistemarci e ricomprare tutto».



Per il momento sono entrambe ospiti a casa dell’ex compagno di Elisa, a Belvedere Ostrense. Un appoggio di fortuna e provvisorio, visto che la struttura convenzionata con il Comune di San Marcello per questo genere di emergenze si trova troppo lontana. «Il giorno dopo l’incendio, dal Comune ci hanno chiamate per sapere se avevamo un appoggio momentaneo, perché avrei potuto andare presso una struttura ricettiva convenzionata ma a Cingoli oppure seguire l’indicazione dell’assistente sociale e fare la domanda per le case popolari mettendomi in lista. Ma ho preferito cavarmela da sola. Sto valutando altri appartamenti sempre qui in zona, per fortuna ho un lavoro e uno stipendio, piano piano arrangiandomi magari con mobili usati riuscirò a trovare un altro posto».

Non è stato chiarito con esattezza da dove sia scaturito il rogo, se da un elettrodomestico o da un corto circuito agli impianti, di certo vi è solo che l’appartamento di via Serra è inagibile. «La proprietaria non ha fatto fare una perizia, quindi possiamo solo ipotizzare – conclude Elisa – comunque sto rielaborando positivamente quanto accaduto. Siamo salve, le cose si ricomprano. Ci saranno molte spese da sostenere, lo so, ma non voglio lucrare sulla raccolta fondi che userò per la bonifica dell’appartamento bruciato. Anzi ringrazio chiunque ci sta aiutando».

Grazie all’iniziativa solidale sulla piattaforma GoFundMe sono stati raccolti finora 4.798 euro.

«Chi conosce Elisa – spiega la collega Evelina Cardinetti, che ha lanciato l’iniziativa – sa che è una persona speciale e ogni volta che ha potuto ha offerto il suo aiuto: ora è il momento di mostrarle un po’ di solidarietà».

Decine di donatori hanno aderito all’iniziativa, raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/una-persona-speciale-che-ha-bisogno-di-aiuto