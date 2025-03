San Marcello: perde il controllo dell’auto e ne urta altre cinque in sosta

Protagonista del rocambolesco incidente, un uomo al volante della sua Nissan Qashqai che stava transitando lungo via Mazzini in pieno centro

SAN MARCELLO – Rocambolesco incidente avvenuto oggi (domenica 30 marzo) nel primo pomeriggio al centro del paese. Per fortuna il bilancio è di soli danni ai mezzi e nessun ferito. Protagonista del sinistro, un uomo al volante della sua Nissan Qashqai che stava transitando lungo via Mazzini in pieno centro.

Erano da poco passate le 16, quando improvvisamente ha perso il controllo della sua auto andando a urtare altri cinque veicoli in sosta a bordo strada, prima di capottare su un lato. Un rumore fortissimo di lamiere ha fatto sobbalzare i residenti, corsi in strada per lo spavento. Sono stati momenti di grande concitazione lungo la centralissima via Mazzini. Secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro- a cura dei carabinieri del Norm intervenuti sul posto – una Nissan Qashqai condotta da un uomo ha perso il controllo andando a urtare altri cinque veicoli parcheggiati a bordo strada. Per fortuna non c’erano i conducenti. A seguito dell’impatto, la Nissan ha capottato su un fianco restando con le ruote anteriore e posteriore destra in aria.

Il conducente, sotto choc ma illeso, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. Non ci sono feriti, anche se l’incidente con tutto quel trambusto ha suscitato apprensione e curiosità. I carabinieri del Radiomobile hanno eseguito i rilievi in attesa della rimozione del mezzo che ostruiva completamente la strada, creando disagi alla viabilità lungo via Mazzini. Molte persone sono uscite in strada a vedere cosa fosse accaduto. I danni ai mezzi in sosta saranno quantificati e risarciti tramite l’assicurazione.