Jesi, Tombola di San Settimio con restrizioni. Ecco come è andata e chi ha vinto

JESI – Tombola di San Settimio, è andato in scena forse per l’ultima volta in piazza della Repubblica il rinnovarsi della tradizione che da oltre 150 anni accompagna a Jesi il giorno del Patrono. Come noto, l’ulteriore giro di restrizioni disposto dal Commissariato ha limitato a sole 2980 il numero delle persone ammesse all’ingresso in piazza per partecipare all’evento. Restrizione che, come conseguenza, ha visto l’organizzazione di Avis e Aido decidere di concentrare la vendita delle cartelle alla sola piazza una volta chiusi, alle 19, i varchi per entrare.

Cambiamenti che hanno destato sconcerto e scatenato proteste e polemiche social per gli effetti su un evento tradizionale e molto amato, a Jesi e sul territorio. E che non hanno mancato di creare anche malumori e disorientamento in piazza, ai varchi e nelle code per entrare e poi acquistare le cartelle, specie in chi non era a conoscenza delle novità.

Le cartelle vendute sono state quest’anno 4588 mentre un anno fa erano state 7.690.

Foto di gruppo per i vincitori della Tombola di San Settimio 2024, da sinistra Stefano Centanni, Nicola Fiorenza e Emidio Fava, insieme alla presidente Avis Jesi Oriana Capitani

La tombola: i vincitori

Il primo premio da 3mila euro se lo è aggiudicato Emidio Fava di Jesi; il secondo da 2mila è andato a Stefano Centanni, infine il terzo premio da mille è stato appannaggio di Nicola Fiorenza.

Da domani via alla tre giorni delle Fiere di San Settimio.