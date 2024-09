Jesi, altro giro di vite per la Tombola di San Settimio: piazza per meno di 3mila. E per il 2025 si pensa ad un’altra sede

JESI – Tombola di San Settimio per sole 2980 persone in piazza della Repubblica, a differenza del passato unico luogo dove, e solo domenica prossima 22 settembre, sarà possibile acquistare le cartelle per partecipare all’estrazione prevista alle 20,30 (i varchi saranno chiusi alle 19). Non ci saranno infatti, e c’è chi ne ha già notato l’assenza, i tradizionali banchetti per la vendita che nelle altre postazioni del centro cominciavano già qualche giorno prima ad operare. Le maglie del numero chiuso imposto dalle norme sulla sicurezza si restrigono ulteriormente per l’evento simbolo dell’identità jesina, che da oltre 150 anni si associa alla ricorrenza del giorno del Patrono, appunto il 22 settembre, e anticipa il via alla classica tre giorni di bancarelle per le Fiere di San Settimio, dal 23 al 25 settembre.

Sarebbe stata una applicazione più restrittiva delle normative già in vigore dal 2018 (già dal qualche anno l’evento l’imitava l’affluenza in piazza a circa 4.500 persone) ad avere determinato questa ulteriore stretta. «Non possiamo fare diversamente, le novità sono intervenute ad organizzazione di questa nuova edizione già avviata e sono emerse di recente in sede in sede di commissione di vigilanza. Il prossimo anno è probabile che si debba pensare ad un luogo differente per la manifestazione» spiegano, nella conferenza stampa di presentazione di Fiere e Tombola di San Settimio, Oriana Capitani e Mario Argentati, presidente e consigliere dell’Avis di Jesi che dal 1996 organizza l’appuntamento. «La normativa sulla sicurezza – spiegano – ha messo dei paletti ancora più stretti. Per questo ci siamo dovuti ridimensionare. Per questo ringraziamo l’amministrazione comunale e le forze di pubblica sicurezza perchè ci hanno assistito e dato un grande aiuto. Le regole sono cambiate e noi ci dobbiamo giustamente adeguare. Per fare sì che tutto si svolga con ordine e nel rispetto delle norme, venderemo le cartelle solo in piazza della Repubblica e i banchetti saranno quindi tutti lì. I varchi verranno chiusi alle 19 e in piazza entreranno soltanto 2980 persone che potranno comprare le cartelle per giocare. Comprendiamo che ci sarà disagio e ci scusiamo tantissimo con la popolazione jesina che ogni anno ha sempre affollato questa nostra bella piazza. Ma le regole sono queste e non possiamo modificarle».

San Settimio 2024, la presentazione

Spiegano inoltre da Avis: «Chiediamo comprensione e massima collaborazione per la perfetta riuscita anche quest’anno della Festa. Per noi la Tombola è soprattutto promozione alla donazione di sangue e plasma ma anche raccolta fondi. Quest’anno sicuramente non ne avremo vantaggio ma l’unica cosa che possiamo ormai fare è ragionare insiema all’amministrazione comunale per trovare altre soluzioni per il prossimo anno».

Anticipate dai primi venditori di alimentari del pre-fiera del 22, dal 23 al 25 settembre le Fiere di San Settimio. «Una tradizione che ogni anno comporta un lavoro importante – dice l’assessora al commercio Emanuela Marguccio – quest’anno tolta la cauzione che negli anni scorsi era stata chiesta agli ambulanti per gli eventuali danni dalla nuova pavimentazione del corso, visto il comportamento impeccabile degli operatori. Restano il Premio Bancarella e le iniziative che accompgnano le Fiere». Dice Matilde Sargenti del Suap: «Saranno in tutto circa 550 i posti per i banchi, al momento circa 30 quelli liberi. A Piazza Colocci la mostra mercato Passaggi di Birra, a Piazza Federico II i mercatini artigiani, a Piazzale Partigiani il tendonato dell’area food e la vendita di prodotti senza glutine. Resta la stessa l’area della fiera, con revisione degli spazi lì dove, a piazzale San Savino e piazzale Mezzogiorno, sono in corso i lavori per il nuovo percorso ciclo pedonale».

Mantenute le modifiche della viabilità standard, con la chiusura al traffico in via Setificio all’altezza dell’area della fiera e all’altezza dell’attraversamento di Corso Matteotti da via Mura Occidentali. «Il comandante Lupidi – dice il commissario della Polizia Locale Fulvio Laghi – ha disposto che tutte le forze siano in servizio su tre turni fino alle 22 per garantire la sicurezza della manifestazioni, con un adeguato e dovuto contrasto all’abusivismo commerciale di ogni genere».