A palazzo Mastai e in pinacoteca diocesana sarà possibile visitare gratuitamente le opere realizzate da artisti di un movimento internazionale che diffondere l’arte come messaggio di integrazione, solidarietà e rispetto per le diversità

SENIGALLIA – Proseguirà per tutto il mese di ottobre l’apertura della mostra Abilityart allestita negli spazi espositivi della Pinacoteca diocesana e di Palazzo Mastai, con ingresso gratuito. A promuoverla, in collaborazione con Rikrea, sono la cooperativa sociale Undicesimaora, Fondazione Caritas e la diocesi di Senigallia.

Non si tratta solo una raccolta di opere d’arte ma è una testimonianza vivente della resilienza umana, della forza interiore e della capacità di trasformare le sfide in opportunità, mettendo in luce il talento di artisti e artiste che nonostante le limitazioni fisiche hanno trovato modi innovativi per esprimere la loro creatività. Per gli artisti, l’arte è il desiderio di una vita appagante. C’è chi la raggiunge dipingendo con la bocca o con i piedi, come l’artista Simona Atzori, che a Senigallia ha recentemente inaugurato il magazzino solidale Rikrea.

Ma l’abilityart è un movimento internazionale nato nel 1956 per diffondere l’arte come messaggio di integrazione, solidarietà e rispetto per le diversità. Fu il pittore tedesco Eric Arnulf Stegman a ispirare l’associazione, che vuole trascendere i limiti, abbattere le barriere e i pregiudizi, oltre che diventare uno strumento di empowerment delle persone con disabilità. «Attraverso l’arte – ha raccontato Simona Atzori – la pittura e la danza desidero comunicare agli altri le emozioni che vivo e trasmettere quel desiderio che c’è dentro ognuno di noi di rendere la propria vita degna di essere vissuta».

La mostra è aperta, gratuitamente, nei giorni di sabato, domenica e festivi presso la pinacoteca diocesana dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 ed è accessibile alle persone in sedia a rotelle. A palazzo Mastai dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 14, nei giorni di venerdì e sabato dalle 15 alle 20. In entrambi i luoghi rimarrà aperta fino al 31 ottobre prossimo.