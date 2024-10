Controlli nell’Anconetano: rintracciato 43enne con ordine di carcerazione per maltrattamenti in famiglia

ANCONA – Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri del Comando Provinciale di Ancona hanno svolto su tutto il territorio una serie di servizi dedicati a garantire una movida sicura e contrastare il fenomeno degli incidenti stradali legati agli abusi di sostanze alcoliche e all’assunzione di stupefacenti. Ecco il bilancio.

A Falconara, nel corso di mirati controlli, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona hanno controllato un 26enne straniero a bordo di autoveicolo, trovandolo in possesso di circa 1 grammo di hashish e segnalandolo, quale assuntore, alla Prefettura del Capoluogo.

A Senigallia, i militari della locale Compagnia, con il supporto di un’unità cinofila antidroga e di un laboratorio mobile per l’analisi degli stupefacenti, hanno controllato numerosi veicoli, sottoponendo in tempo reale i conducenti a un test per la ricerca di sostanze psicotrope e sanzionandone due (un 48enne e una 24enne) per guida sotto l’effetto di cannabinoidi. Nell’autovettura della ragazza inoltre, a seguito di perquisizione dell’abitacolo condotta con il cane antidroga, sono state rinvenute delle modiche quantità di cocaina ed hashish, per le quali la giovane è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice per uso personale.

A Fabriano, nel corso di un imponente dispositivo messo in campo anche per contrastare i furti in abitazione (a seguito dell’inseguimento verificatosi nella serata di venerdì scorso), i militari dell’Arma hanno sanzionato amministrativamente, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 30enne e denunciato all’Autorità Giudiziaria per lo stesso motivo (con tasso alcolemico eccedente i 0,50 g/l) un 38enne e un 50enne. Inoltre, i militari hanno controllato un nordafricano sorpreso in atteggiamento sospetto, trovandogli addosso 1 grammo di hashish e segnalandolo quale assuntore alla Prefettura.

A Osimo i controlli alla circolazione stradale hanno prodotto 2 denunce all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza alcolica. Si tratta di un 42enne nordafricano e una 31enne del posto, quest’ultima in particolare sorpresa con un tasso alcolemico elevatissimo (eccedente i 2 g/l) nei pressi del casello autostradale di Loreto della A14.

A Jesi, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso nottetempo un 36enne del luogo alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, ritirandogli la patente e denunciandolo all’A.G. Inoltre, hanno rintracciato un nordafricano 43enne domiciliato in Monte San Vito, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Ancona per maltrattamenti in famiglia e che dovrà scontare una pena di 2 anni e 9 mesi, L’uomo è stato condotto nel carcere di Ancona. Infine hanno proceduto al controllo di un 41enne di Jesi, gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sorpreso in orario notturno mentre circolava in compagnia di altro soggetto con analoghi precedenti. L’uomo è stato denunciato all’A.G. per aver contravvenuto della misura.