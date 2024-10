ˊScatti dalla fine del mondoˊ all’aeroporto di Ancona: «Sanzio, non solo luogo di passaggio»

ANCONA – Dopo piazza Cavour, nuova location per la mostra fotografica Go World ˊAntartide: scatti dalla fine del mondoˊ, 28 scatti di Sergio Pitamitz dedicati al Polo Sud. Da oggi (1° ottobre) al 30 novembre sarà l’Aeroporto di Ancona, il Raffaello Sanzio, ad ospitare la mostra, allestita nell’area antistante sia il padiglione Partenze che Arrivi.

«L’aeroporto per Go World non è un semplice punto di passaggio – spiega Ludovico Scortichini, presidente di Go World – ma è simbolo e contenitore multiculturale per antonomasia dell’incontro, dello scambio e dell’esperienza di viaggio e dei suoi valori. La mostra, ideata per coinvolgere chiunque, trova nell’aeroporto il suo habitat naturale: una finestra sul mondo, un punto di partenza per la scoperta di nuove culture, destinazioni e orizzonti lontanissimi. In questo caso l’Antartide, a sottolineare la missione dell’aeroporto come ponte e apertura verso il mondo intero per il nostro territorio».

Scortichini e D’Orsogna al Sanzio

«Da Ancona fino ai confini del mondo come metaforicamente indica l’Antartide: è proprio questo l’obiettivo dell’aeroporto di Ancona, diventare la porta di ingresso e di uscita verso il mondo», le parole di Alexander D’Orsogna, Ceo di Ancona International Airport. «L’obiettivo principale del nostro lavoro è infatti quello di rendere la nostra bellissima regione sempre più fruibile e facilmente raggiungibile».

Ed è proprio in Antartide, “alla fine del mondo”, che ci guida Sergio Pitamitz, fotografo professionista e giornalista con doppia cittadinanza francese e italiana. Collaboratore di National Geographic, Pitamitz è specializzato in natura, animali e conservazione, ed in particolare di grande fauna africana e regioni polari.

Sue immagini e servizi sono apparsi in centinaia di pubblicazioni tra cui National Geographic Magazine, BBC Wildlife, Terre Sauvage, Oasis, Africa Geographic, Geo, The New York Times, Time, Newsweek, Figaro Magazine. «Conoscere l’Antartide è come viaggiare attraverso un mondo così estraneo a quello in cui viviamo che ci dà l’impressione di aver cambiato Pianeta o di aver messo piede nell’Era Glaciale della preistoria del mondo», affermava l’esploratore argentino Hernan Pujato.