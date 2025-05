Marche, voli di continuità: pubblicati gli avvisi per i bandi di gara

ANCONA – Voli di continuità, al via i bandi di gara. Come previsto dal cronoprogramma condiviso nell’ultima conferenza dei servizi, infatti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Serie C di oggi, mercoledì 30 aprile 2025, l’avviso riguardante l’imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico (OSP) sulle rotte aeree Ancona – Roma Fiumicino e viceversa, Ancona – Milano Linate e viceversa ed Ancona – Napoli e viceversa (avviso C/2025/2600) e gli avvisi concernenti l’indizione dei singoli bandi di gara per l’esercizio dei servizi aerei di linea sulle medesime rotte (avvisi C/2025/2597 – C/2025/2601 – C/2025/2603), consultabili qui

L’imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico su tali rotte è stata disposta con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 83 dell’08/04/2025, con decorrenza dal 1° novembre 2025.

«La pubblicazione degli avvisi per i voli di continuità – sottolinea il presidente della Regione Francesco Acquaroli – rappresenta un passaggio cruciale per garantire la stabilità pluriennale di un servizio fondamentale per la nostra regione e per connettere Ancona con hub strategici come Roma, Milano e Napoli. È il risultato di un lavoro costante e sinergico tra Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC, volto sostenere il tessuto economico e attrarre nuovi flussi turistici con voli che rappresentano contestualmente un’opportunità per collegarci ai più grandi scali ma anche per favorire gli spostamenti di lavoro. Assicurare collegamenti aerei regolari, stabili e accessibili è una priorità per lo sviluppo del territorio e la competitività delle Marche: grazie a questi strumenti, stiamo costruendo le basi per una mobilità moderna e integrata a livello internazionale. Continua la strategia per potenziare i collegamenti della nostra Regione e superare il gap infrastrutturale del passato».

I collegamenti aerei erano già attivi sulle tre rotte dalll’ottobre 2023 e sono stati poi interrotti dall’operatore a fine marzo 2024. Regione, MIT ed ENAC si erano da subito adoperati per mantenere i collegamenti, che stanno di fatto proseguendo in modalità cd. emergenziale, con termine al 31 ottobre 2025. Le istituzioni coinvolte hanno poi rivisto il progetto impositivo, concludendo i lavori con la Conferenza dei Servizi tenutasi lo scorso 18 marzo.

Dal momento della pubblicazione, i vettori aerei interessati avranno a disposizione due mesi di tempo, quindi fino al 30 giugno, per presentare le eventuali offerte di partecipazione alle gare, i bandi delle quali saranno reperibili online sul sito web dell’ENAC, ente che curerà l’espletamento delle procedure, all’indirizzo: http://www.enac.gov.it

Lo schema impositivo delineato per le gare, in conformità alla regolamentazione europea, prevede che, qualora nessun vettore accetti di prestare i collegamenti senza usufruire di esclusive né compensazioni finanziarie, il diritto di operare i servizi aerei onerati possa essere concesso in esclusiva per due anni (prorogabili di ulteriori due) a vettori selezionati tramite gara pubblica, a partire dal 1° novembre 2025.

In dettaglio, i collegamenti prefigurati per ciascuna delle rotte considerate contemplano quanto segue:

Rotta ANCONA – MILANO LINATE e viceversa

Per tutto l’anno: Nei giorni LUN – MAR – MER – GIO – VEN: partenza da Ancona la mattina nella fascia oraria 08:00 – 08:30 oppure nella fascia oraria 09:10 – 09:30 partenza da Milano Linate la mattina nella fascia oraria 10:00 – 10:20 oppure nella fascia oraria 11:00 – 11:20 Nei giorni LUN – MER – GIO – VEN: partenza da Ancona la sera nella fascia oraria 17:50 – 18:10 partenza da Milano Linate la sera nella fascia oraria 20:00 – 20:20



Rotta ANCONA – ROMA FIUMICINO e viceversa

Per tutto l’anno: Nei giorni LUN – MAR – MER – GIO – VEN: partenza da Ancona la mattina nella fascia oraria 06:00 – 08:00 e la sera nella fascia oraria 14:30 – 16:30. partenza da Roma Fiumicino la mattina nella fascia oraria 07:30 – 10:00 e la sera nella fascia oraria 16:00 – 18:00.



Rotta ANCONA – NAPOLI e viceversa

Per tutto l’anno: Il SABATO partenza da Ancona nella fascia oraria 07:00 – 09:00 e partenza da Napoli nella fascia oraria 09:00 – 11:00 la DOMENICA partenza da Ancona nella fascia oraria 18:00 – 19:30 e partenza da Napoli nella fascia oraria 20:00 – 21:30



Sono previste tariffe agevolate per i residenti nelle Marche e per le categorie di soggetti ad essi equiparate. In dettaglio, le tariffe massime, al netto di Iva, tasse ed oneri aeroportuali, sono così stabilite:

Euro 65,00 per la rotta Ancona – Milano Linate e viceversa

Euro 60,00 per la rotta Ancona – Roma Fiumicino e viceversa

Euro 60,00 per la rotta Ancona – Napoli e viceversa

Sono soggetti equiparati ai residenti nelle Marche:

i diversamente abili (invalidità civile con percentuale almeno pari o superiore all’80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidità);

gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno;

i giovani dai 2 ai 21 anni;

gli anziani al di sopra dei 70 anni;

i lavoratori abituali nelle Marche che sono in grado di dimostrare tale condizione con apposita certificazione di lavoro.

Le tariffe comprendono, per ogni passeggero imbarcato, il trasporto di un bagaglio a mano avente dimensione pari a 55 x 40 x 20 cm., con un peso massimo di 10 kg., nonché di un bagaglio di piccole dimensioni pari a 40 x 20 x 25 cm. (come borsa o zaino). Ai passeggeri cd. INFANT (età fino a 2 anni) non è applicata alcuna tariffa qualora non occupino un posto a sedere.